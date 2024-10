Die auto.de Kaufempfehlung zum Mercedes-Benz GLE 250

Mercedes-Benz bringt 2015 die neue Generation seines beliebten GLE 250 auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem SUV ein frisches Auftreten zu verleihen. Der Mercedes-Benz GLE 250 ist erhältlich als SUV.

Für spontane und außerplanmäßige Abenteuer erweist sich das SUV Mercedes-Benz GLE 250 gleichermaßen als praktischer Wegbegleiter. Er kommt den sportlichen Allroundansprüchen mehr als zufriedenstellend nach.

Beim Mercedes-Benz GLE 250 mit 204 PS reißt der Riemen sofort an. Mit dem 2,1-Liter-Benziner zeigt sich der GLE 250 deutlich mehr als ausgereiftes und erwachsenes Fahrzeug. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 210 km/h liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Mercedes-Benz GLE 250 mit Bravour. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur 8,6 Sekunden. Die Motoren des Mercedes-Benz GLE, die 500 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. Der reale Verbrauch bleibt mit 5,4 Liter je 100 Kilometer moderat. Der GLE 250 wiegt 1,94 Tonnen. Bei einer Fahrzeuglänge von 4,82 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

Sicherheit, Assistenzsysteme und Austattung: Alle stimmt beim Mercedes-Benz GLE 250

Unsere Kaufempfehlung ist der Mercedes-Benz GLE 250 mit all seinen Extras. Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik und LED-Scheinwerfer. Für die Kraftübertragung ist eine geschmeidig schaltende Neun-Gang-Automatik verantwortlich. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Und wenn auf einem Mercedes-Benz GLE 250 Allrad draufsteht, ist dort im Allgemeinen feinste Allrad-Technik installiert. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Mercedes-Benz GLE 250 alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. ABS und ESP sind im Ausstattungsumpfang mit enthalten.

Es lohnt sich! Jetzt bei auto.de die besten Angebote sichern und direkt mit dem Mercedes-Benz GLE 250 durchstarten.

