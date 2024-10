Der Mercedes-Benz SLC 180: Zuverlässig mit umfangreicher Ausstattung

Der Mercedes-Benz SLC 180 ist bei uns seit 2015 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Der Mercedes-Benz SLC 180: Verfügbar als Cabrio.

Der Mercedes-Benz SLC 180: Design und Performance in Vollendung. Die technische Basis macht den elegant und geschmackvoll sicher nicht zur Mogelpackung. Eben jenes eigenständiges und makelloses Design, eine individuelle Fahrwerksabstimmung und eigene Konzern-Motoren sorgen dafür, dass der unvergessliche Auftritt gelingt: Der Mercedes-Benz SLC 180 fühlt sich tatsächlich so an, wie man es sich von einem echten Cabrio erhofft.

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung 156 PS geboten. In der verfügbaren Topmotorisierung sind bis zu 156 PS Leistung drin. Momentan gibt es den Mercedes-Benz SLC 180 mit einem 1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner. 226 km/h sind maximal drin. Es vergehen immerhin zwischen null und 100 km/h gerade 7,9 Sekunden. Die Motoren des Mercedes-Benz SLC, die 250 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. Der Verbrauch hält sich mit 5,6 Litern auf 100 km, gemessen nach der neueren WLTP-Rollenprüfstands-Norm. Der Mercedes-Benz SLC 180 bringt 1,81 Tonnen auf die Waage.

Sicherheit, Assistenzsysteme und Austattung: Alle stimmt beim Mercedes-Benz SLC 180

Es werden Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, USB-Anschluss, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer und Tagfahrlicht mitgeliefert. Serienmäßig sind die Motoren mit einer Sechs-Gang-Handschaltung kombiniert. Der SLC ist mit einer Neun-Stufen--Automatik kombiniert. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten.. Zur Ausstattung gehören beim Mercedes-Benz SLC 180 ABS und ESP dazu.

Worauf warten Sie? Ihr neuer Mercedes-Benz SLC 180 steht schon bereit!

Fordern sie schnell und unverbindlich ein Angebot bei uns an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Auto.de bietet ihnen die besten Konditionen für Neuwagen, Jahreswagen oder top gepflegte Gebrauchtwagen. Jetzt anfragen und bald mit dem Mercedes-Benz SLC 180 loscruisen!