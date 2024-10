Der Kauf eines Volkswagen T6 Multivan: Die richtige Entscheidung

Volkswagen bringt 2015 die neue Generation seines beliebten T6 Multivan auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Van/Kleinbus ein frisches Auftreten zu verleihen. Der Volkswagen T6 Multivan kann als Van/Kleinbus geordert werden.

Klassische Vans sterben langsam aus, die Übermacht der SUV als Familienkutschen ist zu groß, obwohl deren Nutzfaktor deutlich kleiner ist. Wer heute komfortabel mit Kind und Kegel unterwegs sein möchte, ist mit einem Van/Kleinbus wie dem Volkswagen T6 Multivan gut bedient. Da scheint es fast überflüssig zu fragen, ob die früher ohne zweite oder gar dritte Sitzreihe und hintere Seitenfenster als kompakte Van/Kleinbus unterwegs waren und dabei wirklich familien- und alltagstauglich seien. Und lässt auch bei flotterer Fahrt nichts an Komfort vermissen.

Perfekt wiederum arbeitet der Motor - in diesem Fall ein Aggregat mit 204 PS. Mit seinem 2,0-Liter-Benziner bringt Volkswagen T6 Multivan reichlich agilen Grip an den Start. 203 Stundenkilometern können maximal gefahren werden. Der Vier-Zylinder leistet mit 2,0 Litern Hubraum und 204 PS und 450 Newtonmetern maximalem Drehmoment. Das reicht für einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 22,2 Sekunden. Nicht nur durch die 450 Newtonmeter Drehmoment steht der T6 gut da, sondern auch beim Sound. Der Volkswagen kann gemütlich schnurren, aber auch richtig fauchen, bei den Insassen kommt eine authentische Geräuschkulisse für den spurtstarken Auftritt an. Der Verbrauch von 9,4 Litern auf 100 Kilometer bleibt durchaus im Rahmen der Realität. Der Volkswagen T6 Multivan bringt 1,9 Tonnen auf die Waage. Der T6 Multivan ist 5,3 Meter lang. 4300 l Kofferraumvolumen ist mehr als beim Vorgänger - da kann man fast eine Getränkekiste extra befördern. Maximal 6700 Liter Stauraum bei umgeklappter Rückbank sind ohnehin ein guter Wert.

Die vielen Vorteile des Volkswagen T6 Multivan

Unsere Kaufempfehlung ist der Volkswagen T6 Multivan mit all seinen Extras. Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer und Tagfahrlicht. Unser Favorit ist dennoch die klassische Handschaltung, die sich leichtgängig und exakt bedienen lässt. Durch die präzise Sieben-Gang-Automatik hängt der Volkswagen gut am Gas und lässt sich agil dirigieren. Der Van/Kleinbus wird wahlweise mit Allradantrieb angeboten. Frontantrieb gehört beim Volkswagen T6 Multivan auch zum Repertoire. Die erweiterten Fahrassistenzsysteme wurden unter anderem um der Spurwechselassistent ergänzt. Standardmäßig gibt es für den T6 Multivan ABS, ESP und Seitenairbag.

Sie sind nicht mehr weit von Ihrem Volkswagen T6 Multivan entfernt!

Holen Sie sich jetzt ein unverbindliches Angebot für den Volkswagen T6 Multivan bei auto.de. Bei uns finden Sie die besten Angebote für Neu- und Gebrauchtwagen. Jetzt zugreifen!