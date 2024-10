Der BMW 528 - Topleistung und einzigartiges Design

Bereits das Design des BMW 528 betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der BMW 528: Verfügbar als Kombi oder wahlweise als Limousine. Insgesamt fährt der BMW 528 sich damit etwas sportlicher als manche Konkurrenzmodelle mit Selbstzünder. Die normale Fahrwerkseinstellung hingegen ist sehr komfortabel und lässt kaum Bodenwellen zum Fahrer durchdringen. Das Gefühl, gut aufgehoben zu sein, wohnt besonders dem Kombi inne, obwohl sie sich im Charakter deutlich von einander abheben. Der Kombi reiht sich ein bei den gelungenen BMW 528 mit dynamischer Gestaltung. Die Front mit den schmalen und in die Seite hineinreichenden Scheinwerfern ist bei allen Varianten gleich. Der Überhang hinten für den Gepäckraum ist gerade so lang, wie die Ausgewogenheit der Karosserie es erlaubt. So entstehen maximal 1670 Liter Laderaum, dessen Ausgestaltung erstaunlich flexibel ist.

Der Fahreindruck mit seinen 258 PS ist von Dynamik geprägt, ohne aber giftig-aggressiv zu wirken. Mit dem 3,0-Liter-Benziner zeigt sich der 528 deutlich mehr als ausgereiftes und erwachsenes Fahrzeug. Dabei bewegt der 528 sich mit 250 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit auf Klassenniveau. 7 Sekunden dauert der Spurt auf Tempo 100. Der BMW schickt akustisch sehr dezent seine 350 Newtonmeter Drehmoment auf die Strasse. Der Verbrauch hält sich mit 7,8 Litern auf 100 km, gemessen nach der neueren WLTP-Rollenprüfstands-Norm. Der 528 wiegt 2,09 Tonnen. Der Kofferraum fasst 520 Liter. Will also heißen: Die Mitnahme-Eigenschaften beherrscht der 528 geradezu schlafwandlerisch, gemessen an seiner Länge von 4,91 Meter. Wer die Rückenlehnen der Sitzanlage im Fond umklappt, steigert das Transportvolumen auf 1670 Liter.

Der BMW 528 versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Überzeugend ist auch die Serienausstattung des BMW 528. Es gehören unter anderem Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer und Bi-Xenon-Scheinwerfer zum Serienumfang. Den 528 gibt es mit manueller Sechsgang-Handschaltung. Einen dicken Anteil am positiven Gesamteindruck kann dabei das Acht-Gang-Automatikgetriebe für sich generieren. Der Kombi wird mit Heckantrieb angeboten. Der Kombi wird wahlweise mit Allradantrieb angeboten. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim BMW 528 alle Assistenten an Bord sind wie Spurhalteassistent und Spurwechselassistent, die in seiner Klasse üblich sind. Helfersysteme wie ABS und ESP halten das Fahrzeug auf Kurs.

