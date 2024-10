Der Kauf eines BMW Wagen lässt keine Wünsche offen

BMW bringt 2013 die neue Generation seines beliebten M235 auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Cabrio ein frisches Auftreten zu verleihen. Der BMW M235: Verfügbar als Cabrio oder wahlweise als Coupé.

Es sind schnelle Autos, die aber auch durchaus zum Cruisen gedacht sind - was in einem Cabrio noch besser funktionieren kann als in einem geschlossenen Coupé. Der BMW M235 gehört also zu jenen Cabriolets, die sich nach einem sommerlichen Regenschauer während der Durchfahrt eines Autobahn-Parkplatzes problemlos und schnell den Blick gen Himmel freilegen. Wenn das Dach dann anschließend komplett unter dem Deckel verschwunden ist und der Fahrtwind hereinzischt, oder wenn man gelassen über die Boulevard bummelt und warme Sommerluft genießt, dann ist das Autofahren pur.

Der BMW M235 trägt das aufreizendste Kleid und bietet ein komfortables oder dynamisches Fahrverhalten. Dazu kommt ein Innenraum, der an eleganter Wohnlichkeit schwer zu überbieten ist. Der Motor spielt dem fabelhaften Sport-Coupé genau das zu, was seine Disziplin ist. Der Zugewinn an Fahrfreude ist im Vergleich zur Konkurrenz enorm.

Perfekt wiederum arbeitet der Motor - in diesem Fall ein Aggregat mit 326 PS. Mit seinem 3,0-Liter-Benziner bringt BMW M235 reichlich agilen Grip an den Start. Bei 250 km/h endet der Vortrieb. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur 5,2 Sekunden. Mit 450 Newtonmetern Drehmoment erscheint der Wagen keineswegs untermotorisiert. Als Verbrauch verspricht BMW einen Wert von 8,5 Litern. 1,77 Tonnen beträgt das Leergewicht M - Modelle. Mit dem 4,45 Meter langen, gestreckt erscheinenden M235 haben sich die Außenmaße geändert. Hinter der Kofferraumluke warten von bis zu 280 Liter Stauraum für Lastgut fast jeder Coleur. Der Schein trügt nicht: Im Vergleich zum Vorgänger ist der aktuelle BMW M235 tatsächlich länger und breiter, dabei aber auch etwas flacher geworden.

Der BMW M235 ist mit Heckantrieb oder Allrad zu haben

Bei der serienmäßigen und optionalen Ausstattung müssen sich andere warm anziehen. Da gibt es etwa Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, ein Navigationssystem, eine Sitzheizung, eine Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik und sogar Xenon-Scheinwerfer. Den M235 gibt es mit manueller Sechsgang-Handschaltung. Auf Wunsch steht auch eine sportlich abgestimmte Acht-Gang-Automatik zur Wahl. Dabei schaltet das Getriebe die Gänge blitzschnell durch. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten. Die Antriebsgrundlage für das Fahren auf unasphaltierten Terrain ist beim BMW ein ein Allradsystem. Es kann die jeweils benötigte Antriebskraft stufenlos an jedes einzelne Rad übertragen. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim BMW M235 alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. Als Standard ist der BMW M235 mit ABS, ESP, Seitenairbag und Traktionskontrolle unterwegs. Wahlweise sind Xenon-Scheinwerfer zu haben, die das Fahren bei Tag und bei Nacht noch einmal angenehmer und sicherer machen.

Traumauto gefunden? Dann schicken Sie uns eine Anfrage für den BMW M235!

Egal ob Sie auf der Suche nach einem Neuwagen, einem Jahres- oder Vorführwagen oder einem gut gepflegten Gebrauchtwagen sind, bei auto.de finden Sie immer das beste Angebot! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!