Warum es sich lohnt einen Honda NSX zu kaufen

Honda bringt 2016 die neue Generation seines beliebten NSX auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Coupé ein frisches Auftreten zu verleihen. Der Honda NSX kann als Coupé geordert werden.

Der Honda NSX trägt das aufreizendste Kleid und bietet ein komfortables oder dynamisches Fahrverhalten. Dazu kommt ein Innenraum, der an eleganter Wohnlichkeit schwer zu überbieten ist. Der Motor spielt dem fabelhaften Sport-Coupé genau das zu, was seine Disziplin ist. Der Zugewinn an Fahrfreude ist im Vergleich zur Konkurrenz enorm.

Der Antrieb leistet 581 PS. Mit dem 3,5-Liter- zeigt sich der NSX deutlich mehr als ausgereiftes und erwachsenes Fahrzeug. Bei 307 Stundenkilometern endet der Vortrieb. Der Honda schickt akustisch sehr dezent seine 550 Newtonmeter Drehmoment auf die Strasse. Der Antrieb ist auf der Höhe der Zeit, was zu folgenden Verbrauchswerten führt: Ganze 10,3 Litern Sprit pro 100 Kilometer genehmigt sich dieser Honda. 1,94 Tonnen beträgt das Leergewicht des NSX. Der Kofferraum, mit 110 Litern Ladevolumen, gehört zu den größeren dieser Fahrzeuggattung, kein Wunder bei 4,47 Meter Länge.

Nichts überzeugt mehr als ihr neuer Honda NSX

Bequeme Sitze sowie eine gut lesbare Instrumententafel verzieren das Interieur des Honda NSX. Ebenso eine Klimaanlage machen das Coupé zu einem attraktiven Kaufangebot. Der NSX ist mit einer Neun-Stufen--Automatik Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Die Antriebsgrundlage für das Fahren auf unasphaltierten Terrain ist beim Honda ein ein Allradsystem. Es kann die jeweils benötigte Antriebskraft stufenlos an jedes einzelne Rad übertragen. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS und Seitenaufprallschutz.

Worauf warten Sie? Ihr neuer Honda NSX steht schon bereit!

