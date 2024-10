Der Mercedes-Benz E 320 macht die Kaufentscheidung leicht

Mercedes-Benz bringt 2002 die neue Generation seines beliebten E 320 auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Cabrio ein frisches Auftreten zu verleihen. Auf auto.de finden Sie den Mercedes-Benz E 320 in folgenden Varianten: Als Cabrio, Coupé, Kombi oder auch als Limousine. Die Limousine ist 4,85 Meter lang und wirkt dabei elegant und damit eigenständig in ihrer Erscheinung. Sie wird mühelos ihre Freunde finden. Die Mercedes-Benz-Prognose, dass die Nachfrage vermehrt anziehen wird, könnte sich bewahrheiten. Die Zahl der Limousinenfreunde wächst auch in Deutschland wieder. Die Autobauer von Mercedes-Benz gelten als Spezialisten für geräumige Kombis und offensichtlich haben die Entwickler diese Fähigkeiten trotz der Konzentration auf die SUV-Manie nicht verlernt. Mit dem Mercedes-Benz E 320 zeigen sie vielmehr, dass schöne Kombis noch immer ihre Berechtigung auf einem Markt haben, der inzwischen in allen Segmenten von den hochbeinigen Stadtgeländewagen dominiert wird.

Natürlich ist diese Form der Dachfreiheit in einem Mercedes-Benz keine unbequeme Lebensform. Serienmäßig und ohne Aufpreis liegt das Gewicht der Sonne auf der E-Klasse Cabrio. Denn der Mercedes-Benz-Anspruch lautet: Wir bauen komfortable und wertbeständige Cabrio für unsere Kunden.

Wer würde bestreiten, das der Mercedes-Benz E-Klasse E 320 folgende Prädikate für sich in Anspruch nehmen: Schnell, sportlich, leistungsstark und alltagstauglich. Das Coupé ist für ein Publikum kreiert, dass mehr such als eine gewöhnliche Möglichkeit der Fortbewegung. Die Markante Front und die athletischen Linien machen ihn zu einem besonderen Gran Turismo. Der Motor macht nicht nur akustisch deutlich, das man mit dem Mercedes-Benz kraftvoll über die Landstraßen gleiten kann.

Beim Mercedes-Benz E 320 mit 272 PS reißt der Riemen sofort an. Dafür gibt es einen Antriebsstrang mit 3,0-Liter-Sechszylinder-Benziner. Daneben gibt es nun einen Antrieb mit 3,2-Liter-Sechszylinder-Aggregat. 250 km/h sind maximal drin. Beim Sprint von null auf 100 km/h vergehen 9 Sekunden. Die kräftigste Variante stemmt 510 Newtonmeter Drehmoment bei 3000 U/min. Als Verbrauch verspricht Mercedes-Benz einen Wert von 10,9 Litern. Der E 320 wiegt 1,82 Tonnen. Bei einer Fahrzeuglänge von 4,85 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 272 PS: Der Mercedes-Benz E 320

Typisch für den Mercedes-Benz E 320 ist die Ausstattung. Die seit 2002 erhältlichen Modelle glänzen mit Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED und Bi-Xenon-Scheinwerfer. Einen dicken Anteil am positiven Gesamteindruck kann dabei das Fünf-Gang-Automatikgetriebe für sich generieren. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Gekoppelt ist der Motor mit einem einem Allradsystem, wenn der Kunde es wünscht. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Mercedes-Benz E 320 alle Assistenten an Bord sind wie Spurhalteassistent und Spurwechselassistent, die in seiner Klasse üblich sind. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS, ESP und Seitenairbag.

der Mercedes-Benz E 320 hat es Ihnen angetan?

Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot für den Mercedes-Benz E 320 an. Sichern Sie sich die unschlagbar günstigen Konditionen beim Kauf Ihres Fahrzeuges.