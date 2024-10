Der Skoda Yeti bleibt keine Antwort schuldig

Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Skoda SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der Yeti, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung, wie eine sanft schaltende Automatik, Allradantrieb, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht lassen die Kaufentscheidung oftmals leicht fallen.

Der Skoda Yeti versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Skoda Yeti 105 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2-Liter-Maschine 170 PS. Somit sind 201 km/h Spitze drin. Auf auto.de bieten wir Ihnen eine gute Auswahl an, egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder hochwertigen Gebrauchten des Skoda Yeti. Der Traum-Yeti ist nur wenige Klicks entfernt. Klicken, kaufen und durchstarten mit auto.de!