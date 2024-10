Der Kauf eines Smart ForFour: Die richtige Entscheidung

Der Smart ForFour stellt im Kleinwagen-Segment eine feste Größe dar. In der Praxis hat er sich zweifelsohne seinen Ruf als praktischer City-Flitzer solide erarbeitet. Das knackige Getriebe (klassische Automatik wie manuelle Schaltung) machen den Großstadtverkehr, Umgehungsstraßen und die Parkplatzsuche zu einem leichten Unterfangen. Kleine Außenmaße, gute Rundumsicht und kleiner Wendekreis runden das Bild ab und machen den Smart ForFour als City-Flitzer zu einem attraktiven Angebot.

Sportliche Linien kombiniert zusammen mit einer eleganten Limousine. Das Resultat überzeugt durch Stil und viel Platz. Der Smart ForFour versteht es mühelos ein großes Versprechen einzulösen. Die Optische Anziehungskraft ist spürbar. Auch die Verarbeitung, Materialien überzeugen zu einer Kaufentscheidung. Die Automatik stellt ein zusätzliches Plus für das Fahrerlebnis dar. Die Motoren des ForFour sind knackig, gilt für Benziner wie auch Diesel, und halten ihren Verbrach dennoch im Zaum.

Der Smart ForFour versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Smart ForFour 61 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 1,5-Liter-Maschine 177 PS PS. Somit sind 221 Stundenkilometern Spitze drin. Auch etablieren sich stetig mehr attraktive Kaufangebote an modernen Antrieben Elektro-Fahrzeug für den Smart ForFour. Autos wie der Smart ForFour sind auch als Gebrauchtwagen sehr gefragt, und auf auto.de haben wir das passende Angebot für Sie, von dem Sie nur noch wenige Klicks entfernt sind.