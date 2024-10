Smart ForFour Limousine: Auftritt des schicken Wagens

Bei Smart geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Smart ForFour als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 177 PS schwebt die 1,68 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Die Baureihe wird seit 2004 gebaut. Die Smart ForFour Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und einem hohen Maß an praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Smart eine attraktive Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Motor und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Sechs-Stufen-Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Wieviel Technik bietet die Smart ForFour Limousine?

Ein Vierzylinder treibt den Smart an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 0,9 Liter Hubraum und Dreizylinder mit an Bord. Satte Pluspunkte sammelt der Smart ForFour beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 68 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 177 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 95 PS. Und mit 16,9 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Smart zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 1,5-Liter-Motor auf Touren und in 6,9 Sekunden auf Tempo 100. Der Antrieb macht ihn maximal 221 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 91 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1600 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 230 Newtonmeter haben. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 6 bis zu 6,8 Litern Benzin rechnen.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Smart ForFour Limousine?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Servolenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der ForFour damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr flotte Richtungswechsel wegsteckt. Der Smart hat neben einer Start/Stop-Automatik, einer Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik auch noch vieles mehr an Bord. Für das Gepäck gibt es 185 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 975 Liter werden. Das Gewicht von 1,68 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Smart ForFour vollkommen in Ordnung. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Sechsgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb der ForFour Limousine aus. Smart schwört beim ForFour auf den Heckantrieb. Es sind auch andere Antriebsarten für den ForFour verfügbar.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Smart ForFour Limousine?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Smart ForFour Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie günstig Smart ForFour Limousine fahren?

Auf auto.de die Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Smart ForFour Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Smart ForFour Limousine

Die Smart ForFour Limousine für nur 12.749 €

Unser erstes Angebot der Smart ForFour Limousine hat einen Kaufpreis von 12.749 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot für den Smart ForFour: 13.449 €

Unser zweites Angebot der Smart ForFour Limousine können wir für 13.449 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 100 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 13.549 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 1 %. Ein Leasing für den Smart ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Diese Smart ForFour Limousine ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 12.949 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist die Smart ForFour Limousine nicht zu haben

Die Smart ForFour Limousine wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den ForFour zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.