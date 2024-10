Smart ForTwo Limousine: Fahrzeug mit guten Manieren

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet die Smart ForTwo Limousine ausgewogenen Langstreckenkomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Im Jahr 1998 verlässt der Smart erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Als gefragten Kandidaten bezeichnet Smart den ForTwo. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-Smart schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm fraglos gelingt. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der Smart geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: Scheinwefer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit modener Licht-Technik.

Wieviel Technik bietet die Smart ForTwo Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der ForTwo mit einem 0,6-Liter-Motor. Immerhin bis zu 75 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 41 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Smart. In flinken 19,8 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Der Antrieb macht ihn maximal 150 km/h schnell. Drehmoment wird reichlich geboten: 70 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3000 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 110 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3000 U/min. An Bord ist ein Benziner.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort der Smart ForTwo Limousine?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der ForTwo zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Sprachsteuerung, Klimaanlage beziehungsweise bis Servolenkung alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Smart eben. Mit 2,5 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,52 Tonnen hat das Modell ForTwo aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Sechs-Stufen-Automatik ausgeliefert. In einigen Ausstattungsstufen ist der Wagen mit Heckantrieb zu haben.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Smart ForTwo Limousine aus?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Smart ForTwo Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Smart ForTwo Limousine?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Smart ForTwo kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den ForTwo finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Smart ForTwo Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt Smart ForTwo Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Smart ForTwo Limousine für nur 5.799 €

Wer sich für die Smart ForTwo Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 5.799 € spart man 2.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 7.899 € liegt. Das ist ein Rabatt von 27 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot der Smart ForTwo Limousine für 18.848 €

Unser zweites Angebot der Smart ForTwo Limousine können wir für 18.848 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 800 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 19.648 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 4 %. Ein Leasing für den Smart ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Smart ForTwo Limousine bis zu 3.400 € sparen

Diese Smart ForTwo Limousine ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 14.289 €. Man spart beachtliche 3.400 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 19 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Smart ForTwo Limousine zu

Die Smart ForTwo Limousine ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört die Smart ForTwo Limousine nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.