Der Kauf eines Smart ForTwo: Die richtige Entscheidung

Der Smart ForTwo aus dem Segment der Kleinwagen glänzt heutzutage mit vielerlei Vorzügen. Der Smart ist verhältnismäßig günstig in der Anschaffung und dennoch gut ausgestattet. Seine Wendigkeit und der geringe Verbrauch machen ihn zum perfekten Begleiter im urbanen Alltag. Auch alternative Antriebe wie Hybride werden immer häufiger im Kleinwagensegment angeboten. Neben klassische Automatik wird auch manuell immer gefragter. Ein Grund mehr sich für den Kauf eines Smart ForTwo zu entscheiden.

Der Smart ForTwo weiß zu überzeugen. Das Design der Limousine jedenfalls wirkt stimmig, elegant und legt damit einen klassentypischen Auftritt hin. Zuweilen lässt sich bei genauerer Betrachtung die attraktive Silhouette eines Coupés erkennen. Die Motorleistung (bis zu 61 PS PS), die gute Verarbeitung und die zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten machen den ForTwo zu einem begehrten und günstigen Fahrzeug. Besonders die Automatik überzeugt viele Autofahrer zum Kauf.

Der Smart ForTwo mag als Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Es gibt Fahrzeuge da ist die Fahrt über kurvenreichen Landstraßen das Ziel. Wenn man mit einem Smart ForTwo sportiv dahingleiten kann, dann entdecken Sie neue Dimension eines außerordentlichen Fahrerlebnisses. Das Coupé ist zwar bereits mit einen außergewöhnlich attraktiven Linien schon eine Augenweide, aber es wäre eben kein ForTwo, wenn ein potenter Antrieb mit satten Sound den Smart zum Virtuosen auf jeder Fahrbahn werden ließe. Egal ob mit klassische Automatik oder manuell, der Smart ForTwo ist und bleibt ein rassiges Geschoss, dass den Fahrspaß neu definiert.

41 PS oder 61 PS PS - Das ist die Frage beim Smart ForTwo

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 41 PS in der Basismotorisierung und 61 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 0,8-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 135 km/h. Auch etablieren sich stetig mehr attraktive Kaufangebote an modernen Antrieben für den Smart ForTwo. Egal ob als Gebrauchtwagen, Neuwagen, Jahreswagen oder Vorführwagen bei auto.de finden Sie mühelos ihren Traum-Smart zu unschlagbar günstigen Konditionen. Sie sind nur noch wenige Klicks von ihrem neuen Traumauto entfernt.