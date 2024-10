Der Fiat 500L Wagon überzeugt auf ganzer Linie

Der Fiat 500L Wagon ist bei uns seit 2017 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Der Fiat 500L Wagon ist erhältlich als.

Beim Fiat 500L Wagon mit 120 PS reißt der Riemen sofort an. Mit seinem 1,6-Liter-Benziner bringt Fiat 500L Wagon reichlich agilen Grip an den Start. 189 Stundenkilometern schafft in der Spitze. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur 15,7 Sekunden. Die Motoren des Fiat 500, die 320 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. Der Antrieb ist auf der Höhe der Zeit, was zu folgenden Verbrauchswerten führt: Ganze 6,7 Litern Sprit pro 100 Kilometer genehmigt sich dieser Fiat. Die Kohlendioxidemissionen liegen demnach bei 155 Gramm pro Kilometer. 1,78 Tonnen beträgt das Leergewicht des 500. Mit dem 4,38 Meter langen, gestreckt erscheinenden 500L Wagon haben sich die Außenmaße geändert. Hinter der Kofferraumluke warten von bis zu 560 Liter Stauraum für Lastgut fast jeder Coleur. Der Schein trügt nicht: Im Vergleich zum Vorgänger ist der aktuelle Fiat 500L Wagon tatsächlich länger und breiter, dabei aber auch etwas flacher geworden.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 120 PS: Der Fiat 500L Wagon

Unsere Kaufempfehlung ist der Fiat 500L Wagon mit all seinen Extras. Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Klimaanlage und Tagfahrlicht LED. Unser Favorit ist dennoch die klassische Handschaltung, die sich leichtgängig und exakt bedienen lässt. Der 500 ist mit einer Fünf-Stufen--Automatik kombiniert. Der Fiat 500L Wagon verfügt über ein Frontantrieb. Der Fahrer des Fiat 500L Wagon erhält Unterstützung durch Sicherheitsfeatures wie ABS und ESP.

Mit ein paar Klicks zu Ihrem Fiat 500L Wagon Traumwagen!

Klicken. Kaufen. Starten. Finden Sie aus der Auswahl von Angeboten an Fiat 500L Wagon und Alternativ-Angeboten Ihr Lieblingsauto. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, die ganz unverbindlich ist. Wählen Sie Ihren Fiat 500L Wagon jetzt aus.