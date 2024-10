Der Fiat Punto bleibt keine Antwort schuldig

Der Fiat Punto stellt im Kleinwagen-Segment eine feste Größe dar. In der Praxis hat er sich zweifelsohne seinen Ruf als praktischer City-Flitzer solide erarbeitet. Das knackige Getriebe (klassische Automatik wie manuelle Schaltung) machen den Großstadtverkehr, Umgehungsstraßen und die Parkplatzsuche zu einem leichten Unterfangen. Kleine Außenmaße, gute Rundumsicht und kleiner Wendekreis runden das Bild ab und machen den Fiat Punto als City-Flitzer zu einem attraktiven Angebot.

Mit dem Fiat Punto entscheidend man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der Punto besticht mit seinem außergewöhnlichem Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die an ein Coupé erinnernde lange Dachlinie verleihen dem Fiat Punto eine sportliche Note, die zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus die Limousine einen Fahrspaß der Extraklasse machen. Die Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision. Der Benziner und der Diesel runden das Bild ab ohne dabei zuviel zu verbrauchen.

Der Fiat Punto ist als Cabrio verfügbar. Mit einem Fiat Punto lässt sich das Open Air Feeling neu erleben. Das Cabrio wie wie gemacht für einen Trip raus aus der Stadt. Elegant gleitet der nicht minder elegante Punto über kurvige Straßen und bleibt erstaunlich gutmütig auch bei sportlicher Fahrweise. Der Fiat Punto wartet mit einer guten Motorenpalette auf (Benziner wie Diesel), klassische Automatik oder manuellDie Geräuschdämmung bei geschlossenem Dach gibt keinen Grund zur Beanstandung. Für Frischluft-Enthusiasten ist der Fiat Punto genau das richtige Angebot.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 135 PS PS: Der Fiat Punto

Das Leistungsspektrum des Fiat Punto beginnt mit einem 1,9-Liter-Motor mit 54 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 1,9-Liter-Aggregat mit 135 PS PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 205 Stundenkilometern sorgt. Die inzwischen erhältlichen, neuwertigen Antriebe wie Erdgas (CNG) sind ein zusätzliches Plus und stellen einen weiteren Grund dar, warum Kunden vermehrt einen Fiat Punto kaufen. Egal ob als Neuwagen oder hochwertiger Gebrauchter, bei auto.de findet sich eine große Auswahl.