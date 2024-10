Isuzu D-Max: Japanischer Offroader mit Ladefläche

Länge [mm] 5.305 Breite [mm] 1.870 Höhe [mm] 1.790 Radstand [mm] 3.125 Gewicht [kg] 1.970 Anhängelast [kg] 3.500 Nutzlast [kg] 1.100 Dachlast [kg] 100 Hubraum [ccm] 1.898 Leistung [PS] 163 Drehmoment [Nm] 360 Vmax [km/h] 180

Jeder aktuelle Isuzu D-Max Automatik rollt serienmäßig auf 16-Zoll-Stahlfelgen sowie mit adaptiven Tempomaten vom Band und bietet auch im zähen Verkehr äußersten Fahrkomfort. Dazu kommen technische Helferlein um Regensensor, Notbremsassistent, Spurhalteassistent und Verkehrszeichenerkennung. LS: Der Isuzu D-Max LS wartet wahlweise mit 18-Zoll-Stahl- oder Leichtmetallfelgen auf und besitzt eine elektrisch zuschaltbare Differenzialsperre sowie stylische Stoßfänger in Wagenfarbe. Dank Isuzu 4x4 kommt man auch auf unbefestigten Wegen problemlos ans Ziel. Einparkhilfen hinten, eine abschließbare Heckklappe und beheizte Vordersitze bilden die alltäglichen Komfortmerkmale.

Splash White Einfach frisch Valencia Orange Metallic Auffällig originell Red Spinel Mica Dynamisch emotional Sapphire Blue Mica Kräftig sportiv Onyx Black Mica Zeitlos edel Galena Gray Metallic Modern robust Mercury Silver Metallic Elegant sportlich

Der Isuzu D-Max für nur 42.758 € Wer sich für den Isuzu D-Max entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 42.758 € spart man 2.364 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 45.122 € liegt. Das ist ein Rabatt von 5 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den japanischen Pick-up können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 8.500 €, einer Rate von 512 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das SUV günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf. Isuzu D-Max: Günstige Alternative mit 2.383 € Ersparnis Neben dem ersten Angebot können wir den Isuzu D-Max auch für 42.758 € anbieten, statt bisher für 45.141 €. Der Rabatt von 2.383 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim D-Max kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 8.500 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 511 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Isuzu D-Max zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Beim Isuzu Pick-up bis zu 4.180 € sparen Dieser D-Max ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 37.658 €. Man spart beachtliche 4.180 € zum normalen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 10 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 434 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 7.500 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Diese Baureihe hatte ihreim Jahr 2007, wird in Thailand gebaut und ist seit jeher der beliebteste Isuzumit Ladefläche. Kraft alleine genügt nicht, um bei der großen Konkurrenz zu bestehen. Neben Muskeln gehören auch reichlichund Grips dazu. Vielleicht hat Isuzu deshalb diesem Pickup einen so imposant klingenden Namen verliehen. Der D-Max trägt den Ball in die gegnerische Endzone und muss dabei flink und stark durch die Abwehrreihen stürmen. Mitgelingt es Isuzu, dass der D-Max in der Stadt, aber auch in raueren Gefilden problemlos klarkommt - er ist ohnehin über jeden Untergrund erhaben.Im Inneren des Isuzu D-Max herrscht komfortable. Das höhen- und weitenverstellbareerlaubt eine individuell auf den Fahrer abgestimmte Sitzposition. Eine, Lordosenstütze undrunden das exklusive Erlebnis im Innenraum des Japaners ab. Zusätzlich bringt der Isuzu D-Max ein, Servolenkung und eine Zentralverriegelung mit. Käufer können sich für die manuelle Sechsgang-Handschaltung oder die Sechs-Stufen-Automatik entscheiden.Die Japaner bieten für denunterschiedlich große Fahrerkabinen an. Aus drei Arten von Kabinen kann gewählt werden: Der zweitürige, der geräumigemit mehr Stauraum hinter den Sitzen und der Isuzu D-Maxals klassische Doppelkabine mit zwei Sitzreihen.Ob alsoder Allrounder im Alltag, der Isuzu D-Max liefert alle technischen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz im Gelände oder auf befestigten Straßen. Er wird allen technischen Ansprüchen an einen modernen Geländewagen gerecht und ist ein waschechter Isuzu Pick-up . Der Isuzu D-Max 3.0 wurde durch einen ebenbürtigenabgelöst. An Durchzugskraft mangelt es nicht und auch einen munteren Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Isuzu D-Max mit Bravour. Der kombinierte Verbrauch bleibt mit 8,1 bis 9,2 Litern je 100 Kilometer moderat, sowohl bei der Allrad angetriebenen Variante als auch bei der mit ausschließlichemErhältlich ist der Isuzu D-Max Pick-up in vier verschiedenen. Die Standardausstattungwird gefolgt vonundsowie der Topversion. Alle Ausstattungslinien bieten ihre individuellen Vorzüge:Der Isuzu D-Max ist in sieben verschiedenen und ausgewähltenerhältlich. Der japanischehat ein besonderes Design, das durch die Wahl der gewünschten Farbe an den eigenen Geschmack angepasst werden kann. Sechsund einstehen zur Auswahl.Die vom Hersteller unverbindlich vorgeschlagenen Isuzu D-Maxbeginnen bei 28.990 € für die Variante Single Cab. In der Ausführung Space Cab kommen lautmindestens 33.690 € und bis zu 45.990 € in der Version LSE auf den Käufer zu. Als Double Cab mit Allradantrieb und der Top-Ausstattung V-Cross wird einvon 45.990 € verlangt.Sie sind auf der Suche nach einem neuen Isuzu D-Max oder möchten einen gebrauchten Isuzu Pick-up kaufen? Wählen Sie aus vielen, attraktiven Isuzu D-Max Angeboten denaus und lassen Sie sich einen unschlagbarenerstellen, der weit unter den Isuzu D-Max Listenpreisen liegt. Bei uns können Sie den Isuzu D-Maxoderund stets zu fairen Konditionen - als, imoder via

