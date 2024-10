Der Mercedes-Benz C 450 AMG: Zuverlässig mit umfangreicher Ausstattung

Diese Baureihe des Mercedes-Benz C 450 AMG hatte ihre Markteinführung im Jahr 2014 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Auf auto.de finden Sie den Mercedes-Benz C 450 AMG in folgenden Varianten: Als Kombi. Das Gefühl, gut aufgehoben zu sein, wohnt besonders dem Kombi inne, obwohl sie sich im Charakter deutlich von einander abheben. Der Kombi reiht sich ein bei den gelungenen Mercedes-Benz C 450 AMG mit dynamischer Gestaltung. Die Front mit den schmalen und in die Seite hineinreichenden Scheinwerfern ist bei allen Varianten gleich. Der Überhang hinten für den Gepäckraum ist gerade so lang, wie die Ausgewogenheit der Karosserie es erlaubt.

Perfekt wiederum arbeitet der Motor - in diesem Fall ein Aggregat mit 390 PS. Der 3,0-Liter-Sechszylinder-Motor setzt mittels Sieben-Gang-Automatik die agile Allrad-Traktion um. Dabei bewegt der C 450 AMG sich mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit auf Klassenniveau. Beim Sprint von null auf 100 km/h vergehen 5 Sekunden. Die Motoren des Mercedes-Benz C-Klasse, die 520 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. Am oberen Ende des Leistungsspektrum befindet sich ein Benzin mit einem Verbrauch von 9,3 Litern und einem CO2-Ausstoß von 214 g/Km. Der C 450 AMG wiegt 1,81 Tonnen. Der C 450 AMG ist 4,71 Meter lang.

Diese Version des Mercedes-Benz C 450 AMG verfügt über Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer und Tagfahrlicht. Ein Sahnestück im C 450 AMG ist die Sieben-Gang-Automatik. Der Kombi wird wahlweise mit Allradantrieb angeboten. ABS und ESP sind im Ausstattungsumpfang mit enthalten.

