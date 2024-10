Warum es sich lohnt einen Mercedes-Benz SLC 43 AMG zu kaufen

Als Mercedes-Benz den SLC 43 AMG vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2015 erstmals die Bühne betrat. Der Mercedes-Benz SLC 43 AMG ist erhältlich als Cabrio.

Gleiten und genießen ist angesagt, den Blick über die extralange Motorhaube des Mercedes-Benz streicheln lasse, mit den Augen die Armaturen blinken lassen und sich an den Instrumenten erfreuen. Was ist dagegen ein gelungener Ampelstart oder ein Parforceritt über eine Bergstrecke? Der Mercedes-Benz SLC 43 AMG Cabrio ist ein Meister der Gelassenheit, der nicht so sehr zum Kurvenfressen taugt, sondern die schnelle Reise bevorzugt.

Beim Mercedes-Benz SLC 43 AMG mit 367 PS reißt der Riemen sofort an. Der 3,0-Liter-Sechszylinder-Motor setzt mittels Neun-Gang-Automatik die agile Antriebstraktion um. Die Spitze liegt bei 250 km/h. 4,7 Sekunden dauert der Spurt auf Tempo 100. Mit 520 Newtonmetern Drehmoment erscheint der Wagen keineswegs untermotorisiert. Der reale Verbrauch bleibt mit 7,8 Liter je 100 Kilometer moderat. Der Mercedes-Benz SLC 43 AMG bringt 1,81 Tonnen auf die Waage..

Die vielen Vorteile des Mercedes-Benz SLC 43 AMG

In Sachen Ausstattung lässt der Mercedes-Benz SLC 43 AMG keine Wünsche offen. So sind Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, USB-Anschluss, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer zusammen mit Tagfahrlicht selbstverständlich serienmäßig an Bord. Für die Kraftübertragung ist eine geschmeidig schaltende Neun-Gang-Automatik verantwortlich. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Die erweiterten Fahrassistenzsysteme wurden unter anderem um Spurhalteassistent und der Spurwechselassistent ergänzt. Helfersysteme wie ABS und ESP halten das Fahrzeug auf Kurs.

