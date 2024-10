Nissan Micra Limousine glänzt mit Power und Extravaganz

Bei Nissan geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Nissan Micra als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 110 PS schwebt die 1,66 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Neunzehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Japaner fahrbare Untersätze bauen können, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Limousine wie der Nissan Micra Limousine kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich die Nissan Micra Limousine sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Nissan hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will Nissan zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Servo-Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Was sind die technischen Daten der Nissan Micra Limousine?

Ein 1,6-Liter-Vierzylinder treibt den Japaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,2 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Satte Pluspunkte sammelt der Nissan Micra beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 65 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 110 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 86 PS. Die 17 Sekunden, die der Benziner dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Micra nur 9,8 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Dabei wird er bis zu 183 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 154 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 110 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1900 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 200 Newtonmeter haben. Limousinen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Nissan für den Verbrenner einen kombinierten Verbrauch von bis zu 6,8 Litern an.

Liefert die Nissan Micra Limousine genügend Funktionalität im Alltag?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Zentralverriegelung, eine Servolenkung, ein Multifunktionslenkrad un eine Bluetooth-Schnittstelle und viele Features mehr Einzug gehalten. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 584 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 3,73 Metern. Das Gewicht von 1,66 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Nissan Micra vollkommen in Ordnung. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Viergang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Optional gibt es neben der Handschaltung eine Vier-Stufen-Automatik. Die Kraft der Micra Limousine wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Wie gut ist die Fahrsicherheit der Nissan Micra Limousine?

Seitenairbags, ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Nissan Micra Limousine sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Nissan Micra Limousine kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wie kann man sich ein günstiges Nissan Micra Limousine Angebot sichern?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing der Nissan Micra Limousine interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Nissan per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die Nissan Micra Limousine sichern

Die Nissan Micra Limousine für nur 18.549 €

Wer sich für die Nissan Micra Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Unser zweites Angebot der Nissan Micra Limousine können wir für 12.249 € anpreisen. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Nissan Micra Limousine: Bei uns für nur 16.649 € als echtes Schnäppchen zu haben

Diese Nissan Micra Limousine ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 16.649 €. Man spart beachtliche 1.200 € zum herkömmlichen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 7 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 176 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 3.300 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Nissan Micra Limousine: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Die Nissan Micra Limousine wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Micra zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.