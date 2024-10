Renault Alaskan: Allrad-Franzose mit vielen inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Pickup viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem Renault Alaskan das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der Alaskan ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Renault durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Seit 2017 ist er erstauf dem Markt. Nach wie vor übt ein Pickup eine gewisse Faszination aus und zwar auch auf Menschen, die sie im Autoalltag gar nicht benötigen. Während Pickups für die meisten Käufer vor allem Allrad-Arbeitstiere sind, versprühen sie für viele Freizeit- oder Familienmenschen einen ordentlichen Schuss Abenteuer. Die Hersteller versuchen mit immer komfortableren Modellen aufzutrumpfen, um ihre Pritschenwagen, die sich vor allem in Amerika, Afrika und Asien tummeln, auch hierzulande als PKW-Alternative an den Mann oder die Frau zu bringen. So liegt auch das Augenmerk des Renault Alaskan spürbar auf einem möglichst angenehmen Umgang und einem ansprechenden Ambiente.

Kann der mit Benzin befeuerte Renault Alaskan mit Leistung beeindrucken?

Der 2,3-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 27 PS auf 190 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Pferden unter der Motorhaube wünscht. Dabei wird er bis zu 184 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 172 km/h Spitze. Der Motor bietet 403 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 2500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 450 Newtonmeter Drehmoment an. Den Normwert er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Vierzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Wie komfortabel ist man im Renault Alaskan unterwegs?

Die Verarbeitung des Renault Alaskan bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Renault zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Die Platzverhältnisse im Alaskan sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 5,4 Meter langen Pickups als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,85 Tonnen geht für einen Pickup wie dem Renault Alaskan vollkommen in Ordnung. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Siebengang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Sieben-Stufen-Automatik. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Renault: Der Franzose wird nur mit 4x4-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da natürlich besonders bei Offroadern wie Pickups Allrad von den Kunden benötigt wird.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Renault Alaskan?

Seitenairbags, ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Renault Alaskan sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Renault Alaskan kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Renault Alaskan?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Renault bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Preisvergleich: Renault Alaskan günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Renault Alaskan für nur 26.249 €

Unser erstes Angebot des Renault Alaskan hat einen Kaufpreis von 26.249 €. Sie sparen 200 € bei einem Listenpreis von 26.449 €. Das sind satte 1 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Ein Leasing ist für dieses Renault-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Pickup wie der Alaskan entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Renault Alaskan fahren!

Der Renault Alaskan wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Alaskan zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.