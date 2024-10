Der Kauf eines Mercedes-Benz C 43 AMG: Die richtige Entscheidung

Mit der C-Klasse landete Mercedes-Benz 2014 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Der Mercedes-Benz C 43 AMG ist erhältlich als Cabrio, Coupé oder Limousine. Mit seinem markanten und unverwechselbaren Aussehen leistet sich Mercedes-Benz einen sehr eigenständigen Stil. Er sorgt für Unverwechselbarkeit, ohne dabei zu polarisieren. Der C 43 AMG soll betonen, dass es sich um eine Limousine mit sportlicher Note handelt. Die 1,83 Tonnen schwere Limousine ist steif ausgelegt und straff gefedert. Die Lenkung ist leichtgängig und präzise, und der kurvenfreudige C 43 AMG pariert auch grobe Fahrbahnunebenheiten gekonnt. Man darf attestieren, dass er in dieser Paradedisziplin problemlos mit der Konkurrenz mithalten kann.

Der Mercedes-Benz C 43 AMG: Design und Performance in Vollendung. Die technische Basis macht den elegant und geschmackvoll sicher nicht zur Mogelpackung. Eben jenes eigenständiges und makelloses Design, eine individuelle Fahrwerksabstimmung und eigene Konzern-Motoren sorgen dafür, dass der unvergessliche Auftritt gelingt: Der Mercedes-Benz C 43 AMG fühlt sich tatsächlich so an, wie man es sich von einem echten Cabrio erhofft.

Der Mercedes-Benz C 43 AMG trägt das aufreizendste Kleid und bietet ein komfortables oder dynamisches Fahrverhalten. Dazu kommt ein Innenraum, der an eleganter Wohnlichkeit schwer zu überbieten ist. Der Motor spielt dem fabelhaften Sport-Coupé genau das zu, was seine Disziplin ist. Der Zugewinn an Fahrfreude ist im Vergleich zur Konkurrenz enorm.

Angenehm arbeitet der 390 PS-Motor mit kultivierter Laufruhe. Mit dem 3,0-Liter-Benziner zeigt sich der C 43 AMG deutlich mehr als ausgereiftes und erwachsenes Fahrzeug. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 250 Stundenkilometern liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Mercedes-Benz C 43 AMG mit Bravour. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur 4,9 Sekunden. Das Fahrzeug zeigt bei dem zur Verfügung stehenden Drehmoment von 520 Newtonmetern nicht die Spur einer Überforderung. Der Normverbrauch liegt bei 9,1 Litern auf Hundert Kilometer. Der C 43 AMG wiegt 1,83 Tonnen. Mit 4,69 Meter ist der C 43 AMG in Sachen Länge Klassenprimus.

Der Mercedes-Benz C 43 AMG versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Der Mercedes-Benz C 43 AMG kommt schon ab Werk recht gut ausgestattet zum Kunden. Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer und zu guter letzt Tagfahrlichtsind auf der Haben-Seite zu finden. Die Sieben-Stufen-Automatik arbeitet ohne zum Nachteil ins Gewicht zu fallen, ganz im Gegenteil: Sie schaltet schnell, sauber und präzise. Im Gegensatz zur Standardausführung verfügt der Mercedes-Benz C 43 AMG über Allradantrieb.. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS und ESP.

