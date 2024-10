Der Mercedes-Benz CLS 250 macht die Kaufentscheidung leicht

Bereits das Design des Mercedes-Benz CLS 250 betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Auf auto.de finden Sie den Mercedes-Benz CLS 250 in folgenden Varianten: Als Limousine. Ein 2,1-Liter-Vier-Zylinder-Motor setzt 204 PS mittels einer Automatik in tosende Allrad-Traktion um. In 7,9 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der zahllosen Features, die die Limousine mitbringt. Auf den Straßen und Parkplätzen, in den Tiefgaragen oder vor der Pommesbude – Mercedes-Benz CLS 250 lässt Menschen zu neugierigen Erdmännchen mutieren. Hier und da naht jemand heran, um die Limousine zu beschnuppern, die optisch eine Show macht, dass es nur so blitzt. Dass gerade Mercedes-Benz mit einem Auto um die Ecke biegt, das so viel cooler ist als die sonst üblichen Platzhirsche, ist eine Nachricht wert. Der Mercedes-Benz kommt dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, das Spaß macht, aber der Familie nicht im Weg steht.

Der Fahreindruck mit seinen 204 PS ist von Dynamik geprägt, ohne aber giftig-aggressiv zu wirken. Der 2,1-Liter-Vierzylinder-Benziner steht bei den Kunden besonders hoch im Kurs. 242 km/h sind maximal drin. Beim Sprint von null auf 100 km/h vergehen 7,9 Sekunden. Die Motoren des Mercedes-Benz CLS, die 500 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. Der Verbrauch von 5,3 Litern auf 100 Kilometer bleibt durchaus im Rahmen der Realität. 1,88 Tonnen beträgt das Leergewicht des CLS. Mit 4,94 Meter ist der CLS 250 in Sachen Länge Klassenprimus.

Überzeugend ist auch die Serienausstattung des Mercedes-Benz CLS 250. Es gehören unter anderem Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Bi-Xenon-Scheinwerfer zum Serienumfang. Für die Kraftübertragung ist eine geschmeidig schaltende Sieben-Gang-Automatik verantwortlich. Die Limousine wird mit Heckantrieb angeboten. Gekoppelt ist der Motor mit einem einem Allradsystem, wenn der Kunde es wünscht.. Helfersysteme wie ABS und ESP halten das Fahrzeug auf Kurs.

