Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake

Mercedes-Benz bringt 2014 die neue Generation seines beliebten CLA 180 Shooting Brake auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Kombi ein frisches Auftreten zu verleihen. Auf auto.de finden Sie den Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake in folgenden Varianten: Als Kombi. In Deutschland startet der Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake zunächst mit dem 109 PS starken Benziner samt Frontantrieb und Sieben-Gang-Automatik. Dank des maximalen Drehmoments von 260 Newtonmeter legt der Kombi erfreulich munter los: Angesichts des Leergewichts von 1,78 Tonnen sind die 11,9 Sekunden für den Standard-Sprint auf 100 Stundenkilometer und die 210 km/h Spitze sehr ordentliche Werte. Je nach Bereifung liegt der Normverbrauch bei 5,8 Litern je 100 Kilometer. Und der CO2-Ausstoß bewegt sich dementsprechend bei 142 g/km.

Perfekt wiederum arbeitet der Motor - in diesem Fall ein Aggregat mit 122 PS. Mit dem 1,6-Liter-Benziner zeigt sich der CLA 180 Shooting Brake deutlich mehr als ausgereiftes und erwachsenes Fahrzeug. 210 km/h können maximal gefahren werden. In 11,9 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der vielen Leistungsmerkmale, welche der Mercedes-Benz mitbringt. Der Antrieb liefert seine 122 PS bei 1750 U/min ab. Das maximale Drehmoment von 260 Nm sorgt für reichlich Vortrieb. Bei 5,8 Litern je 100 Kilometer pendelt sich der Verbrauch ein. Der Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake bringt 1,78 Tonnen auf die Waage. Will also heißen: Die Mitnahme-Eigenschaften beherrscht der CLA 180 Shooting Brake geradezu schlafwandlerisch, gemessen an seiner Länge von 4,64 Meter.

Der Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake sprintet in 11,9 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Diese Version des Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake verfügt über Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer und Xenon-Scheinwerfer. Den CLA 180 Shooting Brake gibt es mit manueller Sechsgang-Handschaltung. Einen dicken Anteil am positiven Gesamteindruck kann dabei das Sieben-Gang-Automatikgetriebe für sich generieren. Das Doppelkupplungsgetriebe schaltet nicht hölzern, sondern diskret. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 260 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. ABS sowie ESP sind mit an Bord.

