Audi A4 Avant g-tron

Bei Audi geht es spannend zu, denn nun rollt der Audi A4 Avant g-tron an den Start. Und siehe da, mittels seiner starken Leistung von bis zu 170 PS schwebt der 1,77 Tonnen Kombi von einem Abenteuer ins Nächste. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2000 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Großzügige Platzverhältnisse gehören zu den Genen der A4-Baureihe. Die Fondpassagiere dürfen sich über Beinfreiheit wie in einer Luxuslimousine freuen und bekommen auch hinten viel Freiraum für die Füße geboten. Für wen Stauraum über alles geht, ist beim Audi A4 Avant richtig. Mehr Platz bietet kaum ein anderer Kombi auf dem Markt.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen beim Audi A4 Avant g-tron zustande?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Das Modell bietet bis zu 170 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Audi A4 immerhin schon mit 101 PS an den Start. Er sprintet in 12,6 Sekunden von Null auf 100 km/h. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 148 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1400 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 450 Newtonmeter haben. Der Audi A4 Avant g-tron fährt mit Erdgas (CNG) - der Verbrauch liegt im Schnitt bei 3,8 kg auf 100 Kilometern. Daraus folgt ein CO2-Ausstoß von 102 g auf hundert Kilometern.

Liefert der Audi A4 Avant g-tron genügend Funktionalität im Alltag?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung um Servolenkung, USB-Anschluss sowie Sitzheizung und Tagfahrlichtern, Bi-Xenon-Scheinwerfern sowie Nebelscheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Mit 4,2 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 445 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.442 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Auf der Straße zeigt sich der mit Gas befeuerte Motor ansprechend und macht den 1,77 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Fünfgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Wer hingegen nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Fünf-Stufen-S-Tronic-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Ingolstädter liefert. Standardmäßig wird er mit Frontantrieb angeboten. Ratsam ist es, den Audi A4 Avant g-tron mit Quattro-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht verwunderlich, da besonders bei luxuriösen Kombis zunehmend Allrad von den Kunden gefragt ist.

Gilt Safety First auch für den Audi A4 Avant g-tron?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Audi A4 Avant g-tron als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für den Audi A4 Avant g-tron?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Audi und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch deshalb, weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote anbieten können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Audi A4 Avant g-tron auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Audi A4 Avant g-tron sichern

Der Audi A4 Avant g-tron für nur 23.989 €

Wer sich für den Audi A4 Avant g-tron interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 23.989 € spart man 1.500 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 25.489 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 6 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Audi A4: 49.349 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Audi A4 Avant g-tron können wir für 49.349 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 400 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 49.749 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 1 %. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den A4 Avant g-tron für 511 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 9.800 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Audi A4 Avant g-tron: Bei uns für nur 24.049 € als echtes Schnäppchen zu haben

Dieser Audi A4 Avant g-tron ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 24.049 €. Man spart beachtliche 300 € zum normalen Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 1 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Audi A4 Avant g-tron zu

Der Audi A4 Avant g-tron wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den A4 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.