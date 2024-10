Der Land Rover Range Rover Sport - Topleistung und einzigartiges Design

Der Land Rover Range Rover Sport ist bei uns seit 2005 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Der Land Rover Range Rover Sport ist erhältlich als SUV.

Der auf den ersten Blick als Land Rover identifizierbare Fünftürer wirkt massig, leicht aggressiv und stark. Letzteres stimmt nur bedingt, da bei dem über einen intelligenten Allradantrieb verfügenden SUV in der kleineren von beiden Motorisierungen 575 Benziner-PS mit 2,17 Tonnen Tonnen Lebendgewicht zu kämpfen haben. Die Sprintzeit bis Tempo 100 in rund 10,9 Sekunden ist daher nicht wirklich verwunderlich.

Die Motorleistung der aktuellen Baureihe des Land Rover Range Rover Sport ist mittlerweile auf potente 575 PS angestiegen. Der 5,0-Liter-Achtzylinder-Motor setzt mittels Sechs-Gang-Automatik die agile Allrad-Traktion um. Land Rover liefert den Range Rover Sport mit dem 5,0-Liter-Achtzylinder und 280 km/h Spitze. Der Motor leistet im Idealfall einen Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 10,9 Sekunden; Mit Allradantrieb ist es nochmals eine Zehntelsekunde weniger. Das Fahrzeug zeigt bei dem zur Verfügung stehenden Drehmoment von 700 Newtonmetern nicht die Spur einer Überforderung. Bei 15,9 Litern je 100 Kilometer pendelt sich der Verbrauch ein. 2,17 Tonnen beträgt das Leergewicht des Range Rover. Mit 4,88 Meter verfügt der Range Rover Sport über ein gutes Gardemaß für seine Fahrzeugklasse. Weitere Zahlen: Mindestens 780 Liter Kofferraumvolumen, das maximale Ladevolumen liegt bei 1761 Liter.

Der Land Rover Range Rover Sport versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Der Land Rover Range Rover Sport kommt schon ab Werk recht gut ausgestattet zum Kunden. Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Tagfahrlicht und zu guter letzt Bi-Xenon-Scheinwerfersind auf der Haben-Seite zu finden. Die schnell arbeitende Sechs-Gang-Automatik arbeitet quasi im Schlaf. Die Antriebsgrundlage für das Fahren auf unasphaltierten Terrain ist beim Land Rover ein ein Allradsystem. Es kann die jeweils benötigte Antriebskraft stufenlos an jedes einzelne Rad übertragen. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Land Rover Range Rover Sport alle Assistenten an Bord sind wie Spurwechselassistent, die in seiner Klasse üblich sind. Der Fahrer des Land Rover Range Rover Sport erhält Unterstützung durch Sicherheitsfeatures wie ABS, ESP und Traktionskontrolle.

Mit ein paar Klicks zu Ihrem Land Rover Range Rover Sport Traumwagen!

Greifen Sie zu. Ihr neuer Land Rover Range Rover Sport steht für Sie bereit. Bei auto.de erhalten Sie die besten Konditionen und Service. Wir liefern ihnen das Fahrzeug, wenn gewünscht, direkt zu Ihnen nach Hause.