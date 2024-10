Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid: SUV mit reichlich inneren Werten

Bei Land Rover geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid als Hybrid-Model vor. Dank seiner bärenstarken Leistung von satten 404 PS schwebt das 1,79 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich über alle Unebenheiten. Die kontinuierliche Modellpflege seitens der Hersteller sorgt dafür, dass man im Gespräch bleibt. Der Land Rover Range Rover Sport, stylischer Offroader im SUV-Stall bei Land Rover Rover, ist eine Baureihe, die sich seit null Jahren auf dem deutschen Markt zuhause fühlt und seit dem Debüt 2021 dank kontinuierlicher Innovationen immer noch frisch wirkt. Bei der Einführung vor null Jahren war der Range Rover Sport ohne Frage ein Zugewinn im Segment der SUVs. Als eines der robusten Modelle von Land Rover Rover erntet der Range Rover Sport bereits seit seiner Weltpremiere wahre Begeisterungsstürme. Von Beginn an ist das SUV ein Erfolgsmodell, das sich schnell als eines der bei uns gefragtesten Allradfahrzeuge gemausert hat, und für jeden Anspruch das richtige Gesamtpaket bietet. Dank seines Allrad lässt sich das Fahrzeug auch bei schwierigen Straßenverhältnissen und im leichten Gelände sicher bewegen.

Wieviel Technik bietet der Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Immerhin bis zu 404 PS liefert der Hybrid als maximale Systemleistung ab. Und mit 7 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt Land Rover Rover zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Land Rover Rover für den Range Rover Sport im Regal hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,0-Liter-Motor auf Touren und in 6,5 Sekunden auf Tempo 100. Dabei wird er bis zu 200 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 198 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 400 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1500 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 700 Newtonmeter haben. Auch im Segment der schwergewichtigen SUVs (immerhin wiegt der dicke Land Rover Rover 1,79 Tonnen) verabschiedet man sich langsam von einer Motorenpalette, die ausschließlich aus Verbrennern besteht. Der Range Rover Sport wird auch als Benzin-Hybrid angeboten. Rein rechnerisch, durch die Unterstützung eines Elektromotors, ergibt das einen Verbrauch von 3,4 Litern auf hundert Kilometern. Nicht umsonst gilt Land Rover Rover als innovative Automarke, wenn es um Hybrid-Technologie geht.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Fünftürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Navigationssystem, Zentralverriegelung, Sprachsteuerung und Multifunktionslenkrad serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört Land Rover Rover Range Rover Sport ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Die Platzverhältnisse im Range Rover Sport sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 780 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.761 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,79 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,79 Tonnen hat das Modell Range Rover Sport aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die Ausstattung erfreut mit einer Acht-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Ratsam ist es, den Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist in dieser Fahrzeugklasse auch nicht anders zu erwarten.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid?

In Puncto Assistenzsysteme kann der Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid mit Kontrahenten seiner Größe und Preisklasse ohne Weiteres mithalten. Das SUV liefert alles, was man von einem Auto dieses Kalibers eben erwarten darf.. ESP, Traktionskontrolle und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wie kann man sich ein günstiges Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid Angebot sichern?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid für nur 100.448 €

Unser erstes Angebot des Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 100.448 €. Sie sparen 5.700 € bei einem Listenpreis von 106.148 €. Das sind satte 5 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot des Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid für 74.848 €

Unser zweites Angebot des Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid können wir für 74.848 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 4.300 € zum Marktpreis von 79.148 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 5 %. Ein Leasing für Land Rover Rover ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid: Bei uns für nur 56.348 € als echtes Schnäppchen zu haben

Aktuell bieten wir den Land Rover Range Rover Sport auch für 56.348 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 2.600 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 58.948 € liegt. Bei 4 % Ersparnis kann man den schicken Wagen zu außerordentlich attraktiven Konditionen kaufen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Range Rover Sport entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid fahren!

Der Land Rover Range Rover Sport Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Range Rover Sport zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.