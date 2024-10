Im Land Rover Range Rover Plug-in-Hybrid geht es um komfortables Reisen

Bei Land Rover Rover geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Land Rover Rover Range Rover als Teilzeitstromer mit Hybrid-Motor vor. Mit seiner starken Leistung von bis zu 404 PS schwebt der 1,79 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich wie ein bequemes Sofa über alle Unebenheiten. Im Jahr 2021 verlässt der Land Rover erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Der Land Rover Rover Range Rover verbindet Fahrspaß mit Design und Komfort mit einem Qualitätsniveau, was bei unseren Kunden sehr gesucht ist. Das agile Fahrwerk dieses Land Rover Range Rover Plug-in-Hybrid bietet einen Allrad-Antrieb und eine beeindruckende Fahrdynamik. Beim Land Rover Range Rover Plug-in-Hybrid handelt es sich um einen Vertreter, der seit geraumer Zeit zurecht seine Marktposition behaupten kann, da er sehr beliebt ist. Bei diesem SUV scheint alles zu stimmen.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen beim Land Rover Range Rover Plug-in-Hybrid zustande?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt den Land Rover an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 404 PS liefert das Motorenduo aus Elektromotor und Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Die 7 Sekunden, die der Hybrid-Motor dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Range Rover nur 6,5 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Mit 200 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht das Land Rover Rover-SUV aber immerhin schon 198 km/h. Der Motor leistet 600 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 740 Newtonmeter Drehmoment an. Auch im Segment der schwergewichtigen SUVs (immerhin wiegt der dicke Land Rover Rover 1,79 Tonnen) verabschiedet man sich langsam von einer Motorenpalette, die ausschließlich aus Verbrennern besteht. Der Range Rover wird auch als Benzin-Hybrid angeboten. Rein rechnerisch, durch die Unterstützung eines Elektromotors, ergibt das einen Verbrauch von 3,4 Litern auf hundert Kilometern. Nicht umsonst gilt Land Rover Rover als innovative Automarke, wenn es um Hybrid-Technologie geht.

Wie komfortabel ist man im Land Rover Range Rover Plug-in-Hybrid unterwegs?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Fünftürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Lenkradheizung, Sitzheizung, Navigationssystem und 4-Zonen-Klimaautomatik serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört Land Rover Rover Range Rover ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Für das Gepäck gibt es 550 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 2.345 Liter werden. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,79 Tonnen hat das Modell Range Rover aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Acht-Stufen-Automatik. Eine Handschaltung ist für Land Rover Rover nicht erhältlich. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Land Rover Rover: Der Range Rover wird nur mit Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da natürlich besonders bei vollausgestatteten SUVs Allrad von den Kunden erwartet wird.

Gilt Safety First auch für den Land Rover Range Rover Plug-in-Hybrid?

Die Ausstattung des Range Rover im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurwechselassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. ABS, ESP und Traktionskontrolle tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Land Rover Range Rover Plug-in-Hybrid sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Land Rover Range Rover Plug-in-Hybrid kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wie einfach kann man einen Land Rover Range Rover Plug-in-Hybrid im Internet kaufen?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Land Rover Rover bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Land Rover Range Rover Plug-in-Hybrid

Der Land Rover Range Rover Plug-in-Hybrid für nur 144.449 €

Wer sich für den Land Rover Range Rover Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 144.449 € spart man 10.500 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 154.949 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 7 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Range Rover können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 28.800 €, einer Rate von 1.518 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das SUV günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Land Rover Range Rover: 81.449 €

Unser zweites Angebot des Land Rover Range Rover Plug-in-Hybrid können wir für 81.449 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 7.500 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 88.949 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 8 %. Ein Leasing für Land Rover Rover ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Land Rover Range Rover Plug-in-Hybrid: Bei uns für nur 207.849 € als echtes Schnäppchen zu haben

Aktuell bieten wir den Land Rover Range Rover auch für 207.849 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 30.373 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 238.222 € liegt. Bei 13 % Ersparnis kann man den schicken Wagen sehr günstig kaufen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein SUV wie der Range Rover entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 1.913 € vor und eine Anzahlung von 41.500 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Land Rover Range Rover Plug-in-Hybrid: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Land Rover Range Rover Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das überarbeitete Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Range Rover zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.