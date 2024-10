Der Land Rover Range Rover Velar macht die Kaufentscheidung leicht

Land Rover bringt 2017 die neue Generation seines beliebten Range Rover Velar auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem SUV ein frisches Auftreten zu verleihen. Der Land Rover Range Rover Velar kann als SUV geordert werden.

Land Rovers SUV-Herde hat sich prächtig entwickelt. In den vergangenen Jahren ist die SUV-Familie auf mehrere Mitglieder angewachsen, weitere sind schon avisiert. Ein bekannter Spross ist der Range Rover Velar, ein stattlicher Allradler, der es vor allem mit der heimischen Konkurrenz aufnehmen will. Einen 4,8 Meter langen Personenwagen zu konstruieren, um anschließend den hinten sitzenden Passagieren durch ein stark abfallendes Dach den Freiraum zu beschneiden, erscheint zunächst widersinnig. Da sich aber modebewusste Menschen seit Jahrzehnten in enge Kleider, Hosen oder Jacken zwängen, um schick auszusehen, ist dieses Phänomen zumindest erklärbar.

381 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Der 3,0-Liter-Sechszylinder-Motor setzt mittels Acht-Gang-Automatik die agile Allrad-Traktion um. Dabei bewegt der Range Rover Velar sich mit 250 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit auf Klassenniveau. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur 8,9 Sekunden. Der Land Rover schickt akustisch sehr dezent seine 700 Newtonmeter Drehmoment auf die Strasse. Der Antrieb ist auf der Höhe der Zeit, was zu folgenden Verbrauchswerten führt: Ganze 9,4 Litern Sprit pro 100 Kilometer genehmigt sich dieser Land Rover. Die Kohlendioxidemissionen liegen demnach bei 214 Gramm pro Kilometer. Der Land Rover Range Rover Velar bringt 2,03 Tonnen auf die Waage. Das Gepäckraumvolumen liegt bei 673 Liter, 1731 Liter mit umgeklappter Rückbank, bei einer Fahrzeuglänge von 4,8 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

Der Land Rover Range Rover Velar ist mit Allrad zu haben

In Sachen Ausstattung lässt der Land Rover Range Rover Velar keine Wünsche offen. So sind Multifunktionslenkrad, Sitzheizung zusammen mit 2-Zonen-Klimaautomatik selbstverständlich serienmäßig an Bord. Der Range Rover ist mit einer Acht-Stufen--Automatik kombiniert. Im Gegensatz zur Standardausführung verfügt der Land Rover Range Rover Velar über Allradantrieb. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS und Seitenaufprallschutz.

