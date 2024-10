Die auto.de Kaufempfehlung zum Land Rover Range Rover

SUVs erfreuen sich weiterhin immer größer werdender Beliebtheit. Der Range Rover von Land Rover ist ein Auto, welches auf den hiesigen Straßen immer häufiger anzutreffen ist. Die erhöhte Sitzposition und die kraftvollen Motoren gehören zu den zentralen Kaufargumenten. Auch die Ausstattung und der Reisekomfort bei langen Fahrten tun da ihr übriges.

Der Land Rover Range Rover ist als Cabrio verfügbar. Für Fahrer, die es besonders im Sommer sportlich und luftig mögen, sind Cabrios wie der Land Rover Range Rover die richtige Wahl. Die Autos, die im Englischen auch als Convertible bezeichnet werden, verfügen über ein faltbares Verdeck, das sich in Sekundenschnelle einfahren lässt und so Fahrspaß unter freiem Himmel ermöglicht. Früher waren Cabrios meistens mit einem Stoffdach ausgestattet. Nachdem zwischenzeitlich der Trend zum Metalldach ging, kehren in letzter Zeit einige Hersteller zum traditionellen Softtop zurück. Die meisten Cabrio-Modelle lassen sich dem sportlichen Lifestyle-Segment zuordnen und sind sowohl mit Automatik als auch mit manueller Schaltung erhältlich. Da Cabriolets häufig nur als Sommer- bzw. Zweitwagen genutzt werden, ist die Nachfrage nach Gebrauchtwagen relativ groß. Aber auch das Angebot an Neuwagen ist nicht zu vernachlässigen.

Der Land Rover Range Rover sprintet in 9,2 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 106 PS in der Basismotorisierung und 566 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 5-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h. Die zahlreichen Antriebsarten auch mitHybrid (Elektro/Benzin) oder auch Hybrid (Elektro/Diesel) sind ein weiterer Grund für den Kauf dieses Range Rover. Egal ob als Gebrauchtwagen, Neuwagen, Jahreswagen oder Vorführwagen bei auto.de finden Sie mühelos ihren Traum-Land Rover zu unschlagbar günstigen Konditionen. Sie sind nur noch wenige Klicks von ihrem neuen Traumauto entfernt.