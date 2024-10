Der Kauf eines Land Rover Wagen lässt keine Wünsche offen

Der Land Rover Defender ist bei uns seit 2002 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Der Land Rover Defender: Verfügbar als Kombi, Transporter, SUV oder wahlweise als Pickup. Das Gefühl, gut aufgehoben zu sein, wohnt besonders dem Kombi inne, obwohl sie sich im Charakter deutlich von einander abheben. Der Kombi reiht sich ein bei den gelungenen Land Rover Defender mit dynamischer Gestaltung. Die Front mit den schmalen und in die Seite hineinreichenden Scheinwerfern ist bei allen Varianten gleich. Der Überhang hinten für den Gepäckraum ist gerade so lang, wie die Ausgewogenheit der Karosserie es erlaubt.

Land Rovers SUV-Herde hat sich prächtig entwickelt. In den vergangenen Jahren ist die SUV-Familie auf mehrere Mitglieder angewachsen, weitere sind schon avisiert. Ein bekannter Spross ist der Defender, ein stattlicher Allradler, der es vor allem mit der heimischen Konkurrenz aufnehmen will. Einen 5,17 Meter langen Personenwagen zu konstruieren, um anschließend den hinten sitzenden Passagieren durch ein stark abfallendes Dach den Freiraum zu beschneiden, erscheint zunächst widersinnig. Da sich aber modebewusste Menschen seit Jahrzehnten in enge Kleider, Hosen oder Jacken zwängen, um schick auszusehen, ist dieses Phänomen zumindest erklärbar.

Manche Fahrzeuge sind allein durch ihre Größe nicht zu übersehen. Der Land Rover Defender ist ein Vertreter dieser Spezies. Ein Grund mehr mit dem Pickup auf Tour zu gehen und zwar in der Stadt und im Gelände. Wer ist bereit für ein Abenteuer?

Transporter wie etwa der Land Rover Defender kann mehrere Aufgabenbereiche zugewiesen bekommen. Etwa Spielzimmer auf vier Rädern für die Kleinen, Nobel-Shuttle vom Airport zum Hotel, rollendes Büro mit Chefsesseln und WLAN oder Lastesel fürs Surfbrett oder gleich mehrere Mountainbikes: Ein zur Großraumlimousine mutierter Transporter folgt dem Anspruch „einer für alle“. Und der Land Rover Defender will einer für alle sein!

Der Motor wird angetrieben von 185 PS, die auf die Räder losgelassen werden. Der 4,0-Liter-Achtzylinder-Benziner steht bei den Kunden besonders hoch im Kurs. Bei 145 km/h endet der Vortrieb. Der Antrieb liefert seine 185 PS bei 2000 U/min ab. Das maximale Drehmoment von 360 Nm sorgt für reichlich Vortrieb. Die Motorcharakteristik begeistert, die Maschine ist mit einem Zyklusverbrauch von rund 15,3 Litern pro 100 Kilometern sehr effizient, und der Klang passt gut zu diesem Auto. Der Land Rover Defender bringt 1,79 Tonnen auf die Waage. Der Kofferraum gehört zu den größeren dieser Fahrzeuggattung, kein Wunder bei 5,17 Meter Länge.

Der Land Rover Defender versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Der Land Rover Defender bringt Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer und LED-Scheinwerfer mit. Serienmäßig sind die Motoren mit einer Sechs-Gang-Handschaltung kombiniert. Für die Kraftübertragung ist eine geschmeidig schaltende Automatik verantwortlich. Und wenn auf einem Land Rover Defender Allrad draufsteht, ist dort im Allgemeinen feinste Allrad-Technik installiert. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Land Rover Defender alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. Der Fahrer des Land Rover Defender erhält Unterstützung durch Sicherheitsfeatures wie ABS, ESP und Traktionskontrolle.

Jetzt Angebote für ihr neues Auto den Land Rover Defender anfordern, vergleichen und zugreifen!

Fordern sie schnell und unverbindlich ein Angebot bei uns an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Auto.de bietet ihnen die besten Konditionen für Neuwagen, Jahreswagen oder top gepflegte Gebrauchtwagen. Jetzt anfragen und bald mit dem Land Rover Defender loscruisen!