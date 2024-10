Land Rover - Geländegängige Luxus-SUVs aus Großbritannien

Nicht nur royale Vertreter der britischen Königsfamilie schwören auf die luxuriösen und höchst komfortablen Qualitäten der Land Rover . Weltweit erfreuen sich die leistungsstarken SUVs des englischen Automobilherstellers größter Beliebtheit. Dank der breiten Modellpalette gibt es für jeden Zweck und Geldbeutel den passenden Land Rover. Wir haben eine Vielzahl neuer und gebrauchter Land Rover Modelle zu garantiert günstigen Preisen im Angebot. Alle Autos bei uns wurden vor höchstens acht Jahren zugelassen und besitzen eine maximale Laufleistung von 150.000 km sowie mindestens sechs Monate TÜV. Der Autokauf bei uns gestaltet sich damit besonders einfach und sicher.Für verschiedene Fahrertypen bieten die Amerikaner verschiedene Fahrzeugtypen an: zum Beispiel geländegängigewie den Land Rover Discovery undwie den Land Rover Defender oder geräumigewie den Land Rover Range Rover sowie sommerlichewie das Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet, aber auch zukunftsweisendewie den Land Rover Range Rover Velar Plug-in Hybrid. Im Folgenden haben wir die unterschiedlichen Fahrzeugklassen und ihre Modelle der Marke aufgegliedert. Eines haben sie gemeinsam: Bei uns finden Sie für alle Land Rover Modelle attraktive Angebote, sowohl für neue als auch für gebrauchte Fahrzeuge.Der Range Rover Evoque besticht durch ein schlichtes und gleichzeitig schnittiges Außendesign. Trotz sportlich abfallender Dachlinie haben Insassen im Fond ausreichend Kopffreiheit. Der Evoque ist der günstigste Vertreter der Reihe Range Rover und auffinden Sie besonders attraktive Angebote für neue und gebrauchte Evoque. Sichern Sie sich am besten gleich einen günstigen Range Rover Evoque Preis. Der wunderschön längliche Land Rover Range Rover Velar hat neben einer fast formvollendeten Erscheinung weitere technische Highlights wie ein modernes Infotainmentsystem und einfahrbare Türgriffe für eine bessere Aerodynamik. Wir bieten Ihnen nicht nur faire Range Rover Velar Preise, sondern erstellen Ihnen auf Anruf oder Anfrage auch ein. Der personifizierte Land Rover Range Rover bietet dank Luftfahrwerk, exzellenter Kopf- und Beinfreiheit sowie Verglasung inkusive Geräuschdämmung das wohl komfortabelste Fahrerlebnis in seinem Fahrzeugsegment. Leistungsstarke Motoren lassen den edlen, englischen Geländewagen gediegen über alle Fahrbahnbeläge gleiten. Sie möchten einen Range Rover kaufen und suchen einen günstigen Range Rover Preis? Egal, ob Sie einen weißen Range Rover oder schwarzen Range Rover wünschen, auf auto.de findet sich für jeden Geschmack ein neuer oder gebrauchter Range Rover Vogue. Die weiterhin luxuriöse und komfortable, aber aufundgetrimmte Ausführung Land Rover Range Rover Sport legt die Latte eines Sport Utility Vehicle höher, insbesondere in der leistungsstärksten Version Range Rover Sport SVR. Im innovativen Land Rover Discovery kann mangemütlich unterbringen und dank hoher Dachlinie und Einstiegskante klappt das sogar, ohne sich den Kopf zu stoßen. Höchste Geländetauglichkeit, großer Stauraum und verbrauchsarme Motoren runden das Paket ab. Mit dem Einstiegsmodell Land Rover Discovery Sport gelangt man besonders günstig an einendes britischen Fabrikats. Seit langer Zeit kommt ein neuer Defender daher. Der aktuelle Land Rover Defender bleibt der Formsprache und Charakteristik seines klassischen Vorgängers treu. Der puristische und von Fans heiß ersehnte Thronfolger hat alles, was einen Offroader dieses Kalibers auszeichnet: Leistungsstarke und robuste Motoren, solides und komfortables Interieur sowie ein elektrisch abstimmbares Geländefahrwerk- und Differenzial. Lassen Sie sich gerne ein attraktives Angebot für einen neuen oder gebrauchten Defender von uns zukommen.Das Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet ist ein, denn es verbindet die praktischen Vorteile eines SUVs mit dem unvergleichlichen Sommer-Feeling eines Cabriolets. Bei geöffnetem Stoffverdeck stehen dem Fahrer eines Land Rover Cabrios alle Wege offen, denn das Evoque Cabrio ist durchaus geländegängig und meistert auch Ausfahrten in entlegene und exotische Gegenden abseits befestigter Straßen. Sichern Sie sich auf auto.de einen günstigen Preis für ein gebrauchtes Range Rover Evoque Cabrio und steigen Sie schon bald in Ihr ideales Abenteuer-Auto für den Sommer ein.Eingibt es derzeit noch nicht, aber dafür viele effiziente Range Roverwie den Land Rover Range Rover Plug-in Hybrid, Range Rover Sport Plug-in Hybrid und Range Rover Evoque Plug-in Hybrid sowie Range Rover Velar Plug-in Hybrid. Auch die sparsamen Modelle um Land Rover Defenderund Discovery Sport Plug-in Hybrid kann man an der Steckdose aufladen und mit einem E-Kennzeichen für Steuervergünstigungen anmelden. Neben dem Verbrennungsmotor sind bei allen Land Rover Hybrid-Modellen ein Lithium-Ionen-Akku und ein Elektromotor verbaut. Man kann folglich kurze bis mittlere Strecken von 30 km oder mehr rein elektrisch zurücklegen. Arbeiten Elektromotor und Einspritzer zusammen, ergibt sich ein besonders großes Leistungspotenzial, das für ansatzlose Beschleunigung sorgt.Sie möchten einen Land Rover kaufen und bevorzugen eine bestimmte? Bei uns können Sie Ihr neues Auto sowohl alsoderals auchoder imerwerben. Am besten suchen Sie sich Ihren favorisierten Land Rover aus unserem Fahrzeugbestand aus und lassen sich einmit Ihrer gewünschten Bezahlart zukommen.Der Duft einesverfliegt schnell und mit ihm eventuell auch die, wenn der erste, gravierende Wertverlust einsetzt. Aus diesem Grund empfehlen wir unseren Kunden neuwertige Fahrzeuge wie Land Rover Tageszulassungen oder Jahreswagen. Sie bieten viele Vorteile gegenüber Neuwagen.erreichen höchstens ein, besitzen eineund befinden sich somit noch. Den ersten, großen Wertverlust hat ein Jahreswagen schon hinter sich, weshalb Sie diesen ohne Bedenken erwerben können. Jahreswagen kommen manchmal auch aus dem Besitz von Land Rover Mitarbeitern, die dieses Fahrzeug mit sehr guter Ausstattung zu Mitarbeiterkonditionen günstig erworben haben und bereits nach einem Jahr gegen ein neueres Modell austauschen. Sie haben folglich beste Chancen an einenundLand Rover Jahreswagen zu einemzu kommen. Am besten und einfachsten können Sie bei uns Ihren Land Rover kaufen.stammen in der Regel aus dem Erstbesitz von einem Land Rover Autohaus. Oftmals werden diese Fahrzeuge nur für einen Tag vom Land Rover Händler zugelassen, umseitens des Herstellers einfordern zu können und bleiben neuwertig. Für Sie eröffnet sich dadurch die Möglichkeit ein echtes Schnäppchen zu ergattern, denn Jahreswagen werden auf dem Papier nicht mehr als Neuwagen geführt und damit weitaus günstiger gehandelt. Suchen Sie sich jetzt den passenden Land Rover als Tageszulassung aus unserem großen Fahrzeugportfolio und lassen Sie sich einzukommen.Am besten auf. Der Kauf von Neuwagen und Gebrauchtwagen auf auto.de gestaltet sich nicht nur außerordentlich, sondern ebenfalls sicher und unschlagbar. Unsere online verfügbaren Autos können Sie direkt einsehen und vergleichen. Alle neuen und gebrauchten Land Rover wurden einemunterzogen, sind stetsund besitzen. Wer möchte, kann bei uns einen Land Rover kaufen und diesen direkt- auto.de macht es möglich. Interessenten auf unserer Seite steht beim Autokauf von Anfang bis Ende ein Fahrzeug-Profi mit Rat und Tat zur Seite: Wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot undbei Bedarf auch dienach dem Kauf. Schreiben oder rufen Sie uns bei Fragen jederzeit an - wir helfen Ihnen gerne weiter!