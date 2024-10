Im Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid: Mit Allrad voran in die Zukunft

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen dabei Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Die kontinuierliche Modellpflege seitens der Hersteller sorgt dafür, dass man im Gespräch bleibt. Der Land Rover Discovery Sport, stylischer Offroader im SUV-Stall bei Land Rover Rover, ist eine Baureihe, die sich seit null Jahren auf dem deutschen Markt zuhause fühlt und seit dem Debüt 2021 dank kontinuierlicher Innovationen immer noch frisch wirkt. Bei der Einführung vor null Jahren war der Discovery Sport ohne Frage ein Trendsetter im Segment der SUVs. Der Land Rover Rover Discovery Sport verbindet Fahrspaß mit Design und Komfort mit einem Qualitätsniveau, was bei unseren Kunden sehr gesucht ist. Das agile Fahrwerk dieses Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid bietet einen Allrad-Antrieb und eine beeindruckende Fahrdynamik. Beim Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid handelt es sich um einen Vertreter, der seit geraumer Zeit zurecht seine Marktposition behaupten kann, da er sehr beliebt ist. Bei diesem SUV scheint alles zu stimmen.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen beim Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid zustande?

Ein Motor treibt den Land Rover an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 309 PS liefert das Motorenduo aus Elektromotor und Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Discovery Sport in 8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 200 km/h. Dabei ist vor allem der Verbrennungsmotor gefragt. Hinzu kommen mindestens 340 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 500 Newtonmeter haben. Diese Baureihe wird vom Hersteller als Benzin-Hybrid angeboten. Auch für den neuen Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid gilt, was für jeden Hybrid gilt: Ihr Sparpotenzial können sie in aller Regel besonders auf kurzen Strecken und niedrigen Geschwindigkeiten umsetzen. Der Verbrauch pendelt sich bei etwas zügiger Fahrweise bei 1,7 Litern je 100 Kilometern ein.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid?

Mit Bluetooth-Schnittstelle, Lenkradheizung sowie Sitzheizung bietet der Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid zusätzlich weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Für das Gepäck gibt es 981 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.698 Liter werden. Zum Rennwagen wird Land Rover Rover Discovery Sport allerdings auch mit seinem Motor nicht. Kein Wunder, denn er bringt 1,89 Tonnen auf die Waage. Die Ausstattung erfreut mit einer Neun-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Ratsam ist es, den Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist in dieser Fahrzeugklasse auch nicht anders zu erwarten.

Gilt Safety First auch für den Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Land Rover Rover auf Innovation und spendiert dem Discovery Sport zahreiche Systeme. Der empfehlenswerte Tempomat spendet auf längeren Autobahn- oder Landstraßenfahrten den nötigen Komfort. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo kann man ein günstiges Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid Angebot anfragen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Land Rover Rover per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid sichern

Der Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid für nur 50.248 €

Unser erstes Angebot des Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 50.248 €. Sie sparen 2.400 € bei einem Listenpreis von 52.648 €. Das sind satte 5 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid: Günstige Alternativen mit 2.500 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Land Rover Discovery Sport auch für 52.948 € anbieten, statt bisher für 55.448 €. Der Rabatt von 2.500 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Discovery Sport kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Land Rover Discovery Sport zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid bis zu 1.700 € sparen

Zur Zeit bieten wir den Land Rover Discovery Sport auch für 44.048 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.700 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 45.748 € liegt. Bei 4 % Ersparnis kann man den schicken Wagen sehr günstig sein Eigen nennen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Discovery Sport entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Land Rover Discovery Sport Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Discovery Sport zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.