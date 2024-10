Mercedes-Benz SLC 250: Jetzt bei auto.de erhältlich

Diese Baureihe des Mercedes-Benz SLC 250 hatte ihre Markteinführung im Jahr 2015 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der Mercedes-Benz SLC 250: Verfügbar als Cabrio.

Mercedes-Benz SLC 250 Cabrio ist ein offener Flitzer par excellence: Fahraktiv, Heckantrieb, schnittiger Auftritt, die Sitze für Fahrer und Beifahrer passen wie angegossen. Man mag kaum glauben, wie viel Power unter der Haube schlummert, denn der Vier-Zylinder-Motor macht sich durchaus bemerkbar. Der SLC überzeugt unter den derzeit angebotenen Cabrios beinahe auf ganzer Line, angefangen bei satten 204 PS Leistung.

Beim Mercedes-Benz SLC 250 mit 204 PS reißt der Riemen sofort an. In dieser Variante ist der Mercedes-Benz mit einem 204 PS starken 2,1-Liter-Vierzylinder-Diesel verfügbar. Die Vmax liegt bei 245 Stundenkilometern. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur 6,6 Sekunden. Die Motoren des Mercedes-Benz SLC, die 500 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. Der Antrieb ist auf der Höhe der Zeit, was zu folgenden Verbrauchswerten führt: Ganze 4,4 Litern Sprit pro 100 Kilometer genehmigt sich dieser Mercedes-Benz. Die Kohlendioxidemissionen liegen demnach bei 117 Gramm pro Kilometer. Der SLC 250 wiegt 1,81 Tonnen. Der Kofferraum gehört zu den größeren dieser Fahrzeuggattung, kein Wunder bei 4,13 Meter Länge.

Die vielen Vorteile des Mercedes-Benz SLC 250

In Sachen Ausstattung lässt der Mercedes-Benz SLC 250 keine Wünsche offen. So sind Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer zusammen mit Tagfahrlicht selbstverständlich serienmäßig an Bord. Aber darüber hinaus ist ebenfalls eine geschmeidig schaltende Neun-Stufen-Automatik zu haben. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten. Der Fahrer lässt sich durch die Assistenz-Systeme unterstützen wie Spurhalteassistent sowie Spurwechselassistent. Standardmäßig gibt es für den SLC 250 ABS und ESP.

