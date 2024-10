Der Smart ForTwo ist als Coupé, Kleinwagen und Limousine erhältlich.

Wer einen zuverlässigen City-Kleinwagen zu günstigen Preisen sucht, kann mit dem Smart ForTwo fündig werden. Für den kleinen Flitzer stehen verschiedene Motoren zur Verfügung wie etwa Benziner und Diesel, die mit der optional verfügbaren Automatik wunderbar harmonieren.

Der Smart ForTwo verfügt als geräumige Limousine über genügend Platz und den markentypischen Komfort des Herstellers. Die elegant-sportliche Dachlinie macht den attraktiven Langstrecken-Cruiser nicht nur zu einem optischen Leckerbissen. Auch der Reisekomfort, die gute Schalldämmung zusammen mit den bequemen Sitzen, machen den Smart ForTwo zu einem gesuchten Kandidaten. Die optionale Automatik lässt keine Wünsche offen.

Der Smart ForTwo mag als Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Der Smart ForTwo weiß mit seiner klassischen Eleganz zu überzeugen. Was die Ansprechende Karosse optisch verspricht, wird unter der Motorhaube konsequent weitergeführt. Das Coupé verfügt über einen kraftvollen 0,8-Liter-Antrieb zusammen mit 61 PS. Der satte Klang verspricht nicht nur Power satt: Zusammen mit der samtweichen Automatik erlebt der Fahrer ein einzigartiges Erlebnis. Beim Smart ForTwo bleibt der Fahrspaß zweifelsohne eine zentrale Kernkompetenz und dieses Gefühl wird an jeden, der sich hinter das Steuer des Coupé setzt, eindrucksvoll vermittelt.

Der Smart ForTwo versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 41 PS in der Basismotorisierung und 61 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 0,8-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 135 km/h. Bei auto.de finden Sie unschlagbar günstige Angebote egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen, oder top-gepflegten Gebrauchten. Nutzen sie die Chance: Sie sind nur noch wenige Klicks von einem attraktiven Kaufangebot zu ihrem gesuchten Smart ForTwo entfernt.