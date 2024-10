Der BMW 230 ist als Cabrio erhältlich.

Mit dem 2er landete BMW 2013 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Auf auto.de finden Sie den BMW 230 in folgenden Varianten: Als Cabrio oder auch als Coupé.

Er ist der emotionalste BMW 2er von allen auf dem Markt: Der BMW 2er mit seinem versenkbaren Verdeck. Vielen Cabriofahrern geht es übrigens nicht um Höchstleistung, sondern um gelassenes Genießen. Und das funktioniert erheblich besser mit geöffnetem Dach. Fahrer und Beifahrer haben reichlich Platz, die Sitze bieten viel Seitenhalt und sind komfortabel-straff gepolstert.

Mit einem zeitlos-eleganten Styling sowie seiner Power von einem patenten Vier-Zylinder-Aggregat hat sich der BMW 2er einen Namen gemacht. Er wirkt modern, aber nicht spektakulär. Da entwickelten die Designer beim Gesicht schon mehr Ehrgeiz, im Rückspiegel des Vordermanns eine gute Figur zu machen. Nahezu logisch ist es da, die Harmonie der zarten Wölbungen werden an den Seitenlinien fortgesetzt. An der Performance gibt es dennoch nichts zu tadeln, der Motor dreht saftig hoch, nur bei höheren Touren ist akustisch eine Anstrengung erkennbar. Die Lenkbewegungen werden unmittelbar und zielgenau umgesetzt, mit dem ausgewogenen Fahrwerk gleitet es sich unterhaltsam über gewundene Landstraßen.

Perfekt wiederum arbeitet der Motor - in diesem Fall ein Aggregat mit 252 PS. Unserer Geheimtipp ist der BMW 230 mit seinem 2,0-Liter-Motor. Die Vmax liegt bei 250 Stundenkilometern. Der Vier-Zylinder leistet mit 2,0 Litern Hubraum und 252 PS und 350 Newtonmetern maximalem Drehmoment. Das reicht für einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 6,1 Sekunden. Nicht nur durch die 350 Newtonmeter Drehmoment steht der 2er gut da, sondern auch beim Sound. Der BMW kann gemütlich schnurren, aber auch richtig fauchen, bei den Insassen kommt eine authentische Geräuschkulisse für den spurtstarken Auftritt an. Das Triebwerk überzeugt mit seiner bulligen Durchzugskraft und auch bei schneller Fahrweise mit einem moderaten Verbrauch von 6,5 Litern. Der BMW 230 bringt 1,77 Tonnen auf die Waage. 4,43 Meter streckt sich der BMW in die Länge.

Der BMW 230 versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Der BMW 230 kommt schon ab Werk recht gut ausgestattet zum Kunden. Navigationssystem, Servolenkung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer und zu guter letzt Xenon-Scheinwerfersind auf der Haben-Seite zu finden. Sie können sich für die manuelle Sechsgang-Handschaltung entscheiden. Die Acht-Stufen-Automatik arbeitet ohne zum Nachteil ins Gewicht zu fallen, ganz im Gegenteil: Sie schaltet schnell, sauber und präzise. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim BMW 230 alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS, ESP und Traktionskontrolle.

