Der Honda Jazz bringt einen gekonnt vorwärts

Kein anderes Modell im Honda-Programm verkauft sich besser als der Honda Jazz. Seit dem Marktstart der aktuellen Generation im Jahr 2008 fanden viele Kunden Gefallen an dem kleinen Wagen. Neben einer schicken Front des Kleinwagen gibt es nun mehr Komfort und viel mehr Möglichkeiten zur optischen Individualisierung. Im Jahr 2008 verlässt der Honda erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Um mit dem Vorturteil der langweiligen Optik zu brechen, blickt beim Honda Jazz eine stark modellierte Frontpartie mit Kühlergrill und flankierenden Nebelscheinwerferöffnungen auf den Asphalt. Die Frontschürze mit markant angeschnittenen Scheinwerfern verleiht dem kleinen Wagen zusätzlich eine sportliche Note. Auch die Seitenlinie des als Fünftürer angebotenen Wagens wird betont von konturierten Radhäusern. Vor allem die hinteren blähen sich muskulös aus dem Blech auf. Überhaupt ist die Heckansicht der breiten, die Rückleuchten verbindenden Blende sowie der auffällig geformten Stoßfänger die sportliche Visitenkarte des Modells. Vor allem in der zweifarbigen Lackierung der höheren Ausstattungslinien ergibt sich insgesamt eine sehr kompakte Erscheinung. Cockpit und Bedienung wirken für einen Kleinwagen im Allgemeinen und für einen Jazz im Speziellen ansprechend, nüchtern und sachlich. Statt überdimensionierter Panels oder Displays gibt es ein Kombiinstrument im klassischen Rundtuben-Look mit digitalen Anzeigen für Antriebsart und Tempo sowie ein mittiger Multiinformations-Bildschirm, auf dem per Lenkradtasten alle relevanten Bord- und Fahrinformationen abgerufen werden können.

Macht der Honda Jazz mit Benzinmotor eine gute Figur?

Ein robuster Motor treibt den Honda an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 99 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Der Honda Jazz fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für den Kleinwagen nicht vorgesehen.

Wie komfortabel ist man im Honda Jazz unterwegs?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung um Servolenkung und Nebelscheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Moderner geformt als der Vorgänger zeigt der Kleinwagen nun richtig stramme Proportionen, kurze Überhänge und größerer Radstand inklusive. Wegen zusätzlicher fünf Zentimeter Fahrzeuglänge gibt es mehr Platz für die Passagiere. Vorne sitzt es sich sehr bequem und mit gutem Seitenhalt. Hinten haben auch größere Personen auf längeren Strecken dank genügend Kniefreiheit und bequemer Rückenlehne ein gutes Auskommen. Dennoch sollte man sich im Klaren darüber sein, dass ein Kleinwagen eben für seine Großstadt-Qualitäten gekauft wird und weniger für lange Fahrten auf der Autobahn und in Sachen Platz und Fahrkomfort eben doch zuweilen an seine Grenzen stößt. Dennoch: Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Fünfgang-Handschaltung. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert.

Nimmt man im Honda Jazz sicher am Straßenverkehr teil?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Honda Jazz sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Honda Jazz kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wie kann man sich ein günstiges Honda Jazz Angebot sichern?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Honda Jazz interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Honda per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt Honda Jazz Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Honda Jazz für nur 14.849 €

Wer sich für den Honda Jazz interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Honda Jazz: 31.549 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Honda Jazz auch für 31.549 € anbieten, statt bisher für 35.624 €. Der Preisnachlass von 4.075 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Jazz kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 6.300 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 279 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Honda Jazz zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Honda Jazz: Bei uns für lediglich 30.449 € besonders günstig

Dieser Honda Jazz ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 30.449 €. Man spart beachtliche 4.001 € zum regulären Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 12 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 270 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 6.000 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist der Honda Jazz nicht zu haben

Der Honda Jazz überzeugt auf ganzer Linie. Der Kleinwagen trägt deutlich sportlichere Formen und Proportionen, bietet konkurrenzlose Sicherheit ab Werk und der verbesserte Antrieb macht jetzt sogar richtig Spaß.