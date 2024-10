Subaru XV Impreza: Fahrzeug mit guten Manieren

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet der Subaru XV Impreza viel Komfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Die Erfolgsgeschichte des Subaru XV Impreza beginnt im Jahr 2007. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,43 Metern ist der XV ein kompakter Vertretert im Limousinen-Segment. Die schöne Karosserie ist besonders niedrig gebaut. Subaru sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Subaru XV Impreza mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das Subaru-typische Heck sorgt für sportliches Flair.

Was sind die technischen Daten des Subaru XV Impreza?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der XV mit einem 2,0-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Subaru XV beim Fahren. Schon mit dem 150 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 9,6 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Der Antrieb macht ihn maximal 203 km/h schnell. Der Motor hat 196 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1800 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf drehfreudige 350 Newtonmeter Drehmoment an. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 5.9 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 8,4 Litern auf 100 Kilometern rechnen. Kunden, die den Selbstzünder favorisieren, müssen sich mit Verbrauchswerten von 5,9 Litern Diesel bzw. 5,9 Litern arrangieren.

Wie komfortabel ist man im Subaru XV Impreza unterwegs?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Klimaautomatik, eine Servolenkung, eine Sitzheizung un ein Multifunktionslenkrad und viele Features mehr Einzug gehalten. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,43 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,77 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Subaru XV vollkommen in Ordnung. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Gegen Aufpreis gibt es neben der Handschaltung eine Automatik. Ratsam ist es, den Subaru XV Impreza mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Subaru XV Impreza?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Subaru XV Impreza macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für den Subaru XV Impreza?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Subaru XV Impreza interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Subaru per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Subaru XV Impreza sichern

Der Subaru XV Impreza für nur 19.849 €

Wer sich für den Subaru XV Impreza entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Subaru XV Impreza für 19.049 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Subaru XV Impreza können wir für 19.049 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Subaru-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Subaru XV Impreza: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 13 % sichern

Aktuell bieten wir den Subaru XV auch für 31.049 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 4.612 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 35.661 € liegt. Bei 13 % Ersparnis kann man mit dem Subaru ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der XV entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 327 € vor und eine Anzahlung von 6.200 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte für die Subaru XV Impreza sichern!

Als flotte Fahrmaschine kann der Subaru im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.