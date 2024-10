Subaru Impreza Limousine: Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die Subaru Impreza Limousine viel Fahrspaß zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Seit 2001 ist er nun schon auf dem Markt. Derzeit sieht man sie oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer Subaru Impreza Limousine auf ihnen fahren würden. Denn die Ansicht, dass das Konzept von Subaru andere, aktuelle und konkurrierennde Modelle alt aussehen lässt, teilen Viele. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Auf 4,47 Meter streckt sich die Limousine und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie hat Subaru bei seinem Impreza extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Welche Leistungsdaten liefert die Subaru Impreza Limousine?

Ein robuster Motor treibt den Subaru an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,5 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 95 PS beziehungsweise bis zu 265 PS. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Impreza in 12,4 beziehungsweise 5,5 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Der Antrieb macht ihn maximal 238 km/h schnell. Drehmoment wird reichlich geboten: 184 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4000 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 343 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4000 U/min. Der Subaru Impreza fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für die Limousine nicht vorgesehen. Entscheidet man sich für ein leistungsstärkeres Benzin-Aggregat, steigt natürlich auch der Verbrauch auf 12,1 Liter pro 100 Kilometer.

Welche Ausstattung besitzt die Subaru Impreza Limousine?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Lenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der Impreza damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr akute Lenkeinschläge wegsteckt. Der Subaru hat neben einer Zentralverriegelung mit Fernbedienung, einer Sitzheizung und einer Servolenkung auch noch vieles mehr an Bord. Mit 4,34 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Das Gewicht von 1,74 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Subaru Impreza vollkommen in Ordnung. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Wer jedoch nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Vier-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance der Limousine liefert. Ratsam ist es, den Subaru Impreza Limousine mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Subaru Impreza Limousine?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Subaru Impreza Limousine macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie günstig Subaru Impreza Limousine fahren?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Subaru Impreza Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die Subaru Impreza Limousine sichern

Die Subaru Impreza Limousine für nur 33.149 €

Unser erstes Angebot der Subaru Impreza Limousine hat einen Kaufpreis von 33.149 €. Sie sparen 1.800 € bei einem Listenpreis von 34.949 €. Das sind satte 5 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Für Sie können wir die Subaru Impreza Limousine mit 363 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 6.600 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Schnell Rabatte sichern beim Subaru Impreza Limousine

Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittelswünscht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Eine Limousine wie der Impreza entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Die Subaru Impreza Limousine wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Impreza zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.