Subaru Forester: Erhältlich in vielen Varianten

Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Subaru SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der Forester, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung, wie eine sanft schaltende Automatik, Allradantrieb, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht lassen die Kaufentscheidung oftmals leicht fallen.

Auffallend modern, frisch und immer ein dynamischer Hingucker, das ist der Subaru Forester, eines der attraktivsten Lifestyle-Kombis in diesen Breiten. Der Kombi weiß in vielerlei Hinsicht zu überzeugen, denn nicht nur sein großzügiges Platzangebot und das hohe Ladevolumen lassen den Subaru Forester über jeden Zweifel erhaben sein, auch die üppige Austattung machen ihn zu einem Glanzlicht in seiner Fahrzeugklasse. Die Motoren sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl, verfügen über ausreichend Power ohne dabei anstrengend zu wirken, denn immerhin schlummern bis zu 177 PS in der Topversion unter der Motorhaube. Mit dem Forester kauft man sich ein Stück automobile Einzigartigkeit.

Der Subaru Forester versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Das Leistungsspektrum des Subaru Forester beginnt mit einem 2-Liter-Motor mit 122 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 2-Liter-Aggregat mit 177 PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 198 km/h sorgt. Bei uns auf auto.de finden Sie Ihren Subaru Forester zu unschlagbar günstigen Konditionen, egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder hochwertigen Gebrauchtwagen. Kaufen und starten Sie jetzt.