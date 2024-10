Der Subaru BRZ ist als Coupé erhältlich.

Subaru bringt 2012 die neue Generation seines beliebten BRZ auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Coupé ein frisches Auftreten zu verleihen. Der Subaru BRZ ist erhältlich als Coupé.

Durch seine coupéhafte Karosserie wirkt der Innenraum des Subaru BRZ großzügig und elegant. Die wichtigsten Instrumente liegen im Blick des Fahrers und die gewählten Materialien machen einen hochwertigen Eindruck. Multifunktionslenkrad ist zudem nicht wie bei vielen anderen Modellen mit Schaltern überfrachtet. Zwischen Fahrer und Copilot steht der heute unvermeidliche Bildschirm, über den sich die wichtigsten Dinge im Subaru BRZ regeln lassen.

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung 200 PS geboten. In der verfügbaren Topmotorisierung sind bis zu 200 PS Leistung drin. Das Werk bietet 2,0 Liter Hubraum für den BRZ an. 230 Stundenkilometern schafft das Coupé in der Spitze. Die Fahrleistungen lesen sich auf den ersten Blick gut: In 8,2 Sekunden ist der Subaru BRZ auf Tempo 100. Das Fahrzeug zeigt bei dem zur Verfügung stehenden Drehmoment von 205 Newtonmetern nicht die Spur einer Überforderung. Am oberen Ende des Leistungsspektrum befindet sich ein Benzin mit einem Verbrauch von 7,8 Litern und einem CO2-Ausstoß von 181 g/Km. 1,78 Tonnen beträgt das Leergewicht des BRZ. 243 Liter Ladevermögen ist im Kofferraum vorhanden. Der Subaru hat eine Länge von 4,24 Meter.

Der Subaru BRZ versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Diese Version des Subaru BRZ verfügt über Multifunktionslenkrad und Sitzheizung. Die Topversion wird ab Werk per Hand geschaltet mit einer manuellen Sechs-Gang Handschaltung. Für die Kraftübertragung ist eine geschmeidig schaltende Sechs-Gang-Automatik verantwortlich. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen.. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das Seitenairbag.

Traumauto gefunden? Dann schicken Sie uns eine Anfrage für den Subaru BRZ!

Dann warten Sie nicht länger und fordern mit wenigen Klicks Ihr unverbindliches Angebot an. Auto.de freut sich auf Ihre Anfrage! Wir bieten ihnen neben einem umfangreichen Service auch eine Top-Auswahl günstiger Neu- und Gebrauchtwagen. Lassen Sie sich Ihr Traumauto den Subaru BRZ nicht entgehen!