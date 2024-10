Die auto.de Kaufempfehlung zum Subaru WRX STI

Der Subaru WRX STI ist bei uns seit 2001 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Der Subaru WRX STI kann als Limousine geordert werden. Die Limousine ist 4,6 Meter lang und wirkt dabei elegant und damit eigenständig in ihrer Erscheinung. Sie wird mühelos ihre Freunde finden. Die Subaru-Prognose, dass die Nachfrage vermehrt anziehen wird, könnte sich bewahrheiten. Die Zahl der Limousinenfreunde wächst auch in Deutschland wieder.

Perfekt wiederum arbeitet der Motor - in diesem Fall ein Aggregat mit 301 PS. Momentan gibt es den Subaru WRX STI mit einem 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 255 km/h liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Subaru WRX STI mit Bravour. Der Motor leistet im Idealfall einen Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 5,4 Sekunden; Mit Allradantrieb ist es nochmals eine Zehntelsekunde weniger. Das Fahrzeug zeigt bei dem zur Verfügung stehenden Drehmoment von 407 Newtonmetern nicht die Spur einer Überforderung. Langstrecken werden mit 10,9 Litern Benzin quittiert. Das ist für die Klasse in Ordnung. Der Subaru WRX STI bringt 1,8 Tonnen auf die Waage. 460 Liter Ladevermögen ist im Kofferraum vorhanden. Der Subaru hat eine Länge von 4,6 Meter.

Überzeugend ist auch die Serienausstattung des Subaru WRX STI. Es gehören unter anderem Navigationssystem, Servolenkung, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer und Xenon-Scheinwerfer zum Serienumfang. Die Topversion wird ab Werk per Hand geschaltet mit einer manuellen Sechs-Gang Handschaltung. Einige Ausstattungsvarianten verfügen über Allradantrieb.. Als Standard ist der Subaru WRX STI mit ABS und ESP unterwegs. Wahlweise sind Nebelscheinwerfer und Xenon-Scheinwerfer zu haben, die das Fahren bei Tag und bei Nacht noch einmal angenehmer und sicherer machen.

