Der Maserati Ghibli macht klare Ansagen

Der Maserati Ghibli ist bei uns seit 2013 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Der Maserati Ghibli kann als Limousine geordert werden. Ein 3,0-Liter-Sechs-Zylinder-Motor setzt 430 PS mittels einer Automatik in tosende Allrad-Traktion um. In 6,3 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der zahllosen Features, die die Limousine mitbringt. Auf den Straßen und Parkplätzen, in den Tiefgaragen oder vor der Pommesbude – Maserati Ghibli lässt Menschen zu neugierigen Erdmännchen mutieren. Hier und da naht jemand heran, um die Limousine zu beschnuppern, die optisch eine Show macht, dass es nur so blitzt. Dass gerade Maserati mit einem Auto um die Ecke biegt, das so viel cooler ist als die sonst üblichen Platzhirsche, ist eine Nachricht wert. Der Maserati kommt dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, das Spaß macht, aber der Familie nicht im Weg steht.

430 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Der 3,0-Liter-Sechszylinder-Benziner steht bei den Kunden besonders hoch im Kurs. Maserati liefert den Ghibli mit dem 3,0-Liter-Sechszylinder und 286 Stundenkilometern Spitze. Weniger als 6,3 Sekunden vergehen laut Hersteller bis Tempo 100, wobei die Automatik auch bei verhaltener Gaspedalbewegung spürbare Schaltpausen zulässt, die aber nicht störend wirken. Die Maximalleistung steht bei 4500 U/min an, das maximale Drehmoment von 600 Nm sorgt für Drehfreude. Bei 10,5 Litern Benzin gibt Maserati als Normwert für den Verbrauch auf 100 Kilometer an, im Praxisbetrieb liegt er kaum höher. Bei 80 Litern Tankinhalt wird das Zeitfenster zum Warten auf einen günstigen Dieselpreis ziemlich lang. 1,95 Tonnen beträgt das Leergewicht des Ghibli. Mit 4,97 Meter verfügt der Ghibli über ein gutes Gardemaß für seine Fahrzeugklasse. Weitere Zahlen: Mindestens 500 Liter Kofferraumvolumen.

Der Maserati Ghibli versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

In Sachen Ausstattung lässt der Maserati Ghibli keine Wünsche offen. So sind Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, 4-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED zusammen mit Bi-Xenon-Scheinwerfer selbstverständlich serienmäßig an Bord. Maserati hat mit der Sechs-Zylinder-Version von Hause aus die Acht-Gang-Automatik mitgegeben. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Im Gegensatz zur Standardausführung verfügt der Maserati Ghibli über Allradantrieb.. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS und ESP.

