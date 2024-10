Skoda Rapid Limousine: Limousine mit reichlich inneren Werten

Bei Skoda geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Skoda Rapid als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 125 PS schwebt die 1,71 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2012 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Volkswagen-Tochter fahrbare Untersätze bauen können, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Limousine wie der Skoda Rapid Limousine kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich die Skoda Rapid Limousine sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Skoda hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will Skoda zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Servo-Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Wieviel Leistung hat die Skoda Rapid Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Rapid mit einem 1,0-Liter-Motor. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 50 PS auf 125 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Pferden unter der Motorhaube wünscht. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Rapid in 9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Die Spitze liegt mit 208 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 175 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 112 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1400 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 250 Newtonmeter haben. Die guten Fahrleistungen korrespondieren nicht zwangsläufig mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 3.6 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 5,8 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Welche Ausstattung besitzt die Skoda Rapid Limousine?

Die Skoda Rapid Limousine ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 550 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,49 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.490 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,71 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Skoda Rapid vollkommen in Ordnung. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Skoda vor allem als Limousine aus. Wer hingegen nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sieben-Stufen-DSG-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance der Volkswagen-Tochter liefert. Standardmäßig wird der Skoda Rapid nur mit Frontantrieb angeboten.

Gilt Safety First auch für den Skoda Rapid Limousine?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Skoda Rapid Limousine ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wo kann man den Skoda Rapid Limousine günstig kaufen?

Auf auto.de die Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Skoda Rapid Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Vergleichsangebote für die Skoda Rapid Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die Skoda Rapid Limousine für nur 14.748 €

Wer sich für die Skoda Rapid Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 14.748 € spart man 1.300 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 16.048 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 8 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Skoda Rapid Limousine: Günstige Alternativen mit 500 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Skoda Rapid auch für 13.249 € anbieten, statt bisher für 13.749 €. Der Preisnachlass von 500 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Rapid kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Skoda Rapid zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Diese Skoda Rapid Limousine ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 16.349 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Skoda Rapid Limousine zu

Die Skoda Rapid Limousine wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Rapid zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.