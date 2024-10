Tesla Model 3: Allrad-Limousine mit vielen inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Tesla Model 3 viel Komfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Vier Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Kalifornier fahrbare Untersätze bauen können, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Limousine wie dem Tesla Model 3 kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich der neue Tesla Model 3 sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstärkere Schürzen bekommen, die LED-Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Tesla hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will Tesla zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Servo-Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Model 3 mit einem Elektro-Motor. Immerhin bis zu 510 PS liefert der E-Antrieb als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 210 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Tesla. In flinken 3,4 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Der Antrieb macht ihn maximal 261 km/h schnell. Drehmoment wird reichlich geboten: 402 Newtonmeter Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 660 Newtonmeter Aber zunächst ist es gut, dass es dank Tesla jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen aufhält. Zumindest hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen Model 3 wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Wie komfortabel ist man im Tesla Model 3 unterwegs?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: USB_Anschluss, Sprachsteuerung, Zentralverriegelung, Bluetooth-Schnittstelle, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Start-Stopp-Automatik, Klimaautomatik, Sitzheizung und Servolenkung. Der Tesla hat ein Ladevolumen von 720 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 720 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,96 Metern. Das Gewicht von 1,87 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Tesla Model 3 vollkommen in Ordnung. Die Motorleistung wird von einer Ein-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. In einigen Ausstattungsstufen ist der Wagen nur mit Heckantrieb zu haben. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Tesla: Der Model 3 wird auch mit Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei gehobenen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Tesla Model 3?

Die Ausstattung des Model 3 im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurhalteassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. Seitenairbags, ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Tesla Model 3 sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Tesla Model 3 kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Tesla Model 3?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Tesla Model 3 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Model 3 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Tesla Model 3. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Vergleichsangebote für den Tesla Model 3: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Tesla Model 3 für nur 57.058 €

Wer sich für den Tesla Model 3 entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 57.058 € spart man 13.500 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 70.558 € liegt. Das ist ein Rabatt von 19 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Model 3 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 11.400 €, einer Rate von 609 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Unser zweites Angebot des Tesla Model 3 können wir für 34.949 € anpreisen. Ein Leasing für den Tesla ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Aktuell bieten wir den Tesla Model 3 auch für 35.849 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Model 3 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 380 € vor und eine Anzahlung von 7.100 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist der Tesla Model 3 nicht zu haben

Der Tesla Model 3 wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Model 3 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.