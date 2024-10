Tesla Model S Limousine: Neuer Stil in der Oberklasse

Bei Tesla geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Tesla Model S als Elektroauto an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 469 PS schwebt die 1,96 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Die Markteinführung war vor neun Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,97 Metern ist der Model S ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie erscheint außergewöhnlich flach. Tesla sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Tesla Model S Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das Tesla-typische Heck sorgt für einen sportlichen Auftritt.

Macht die Tesla Model S Limousine als Elektroauto eine gute Figur?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Model S mit einem Elektro-Motor. Das Modell bietet bis zu 469 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Tesla Model S immerhin schon mit 306 PS an den Start. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Model S in 6,2 beziehungsweise 3,4 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Kalifornier aber immerhin schon 190 km/h. Der Motor bietet 440 Newtonmeter Drehmoment. in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf kräftige 930 Newtonmeter Drehmoment an. Aber zunächst ist es gut, dass es dank Tesla jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen nervt. Zumindest hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet eine Model S Limousine wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Tesla Model S Limousine?

Die Tesla Model S Limousine ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 895 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.795 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,97 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Elektromotor von seiner Drehmoment-starken Seite und macht den 1,96 Tonnen schweren Kalifornier durchaus flott. Der Tesla erfreut mit einer Automatik. Tesla schwört beim Model S auf den Heckantrieb. Es sind auch andere Antriebsarten für den Model S verfügbar. Aber wer will, ordert sich einen Tesla Model S Limousine mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Bringt Sie ein Tesla Model S Limousine sicher von A nach B?

In Puncto Assistenzsysteme kann der Tesla Model S Limousine mit Kontrahenten seiner Größe und Preisklasse ohne Weiteres mithalten. Die Luxus-Limousine liefert alles, was man von einem Auto dieses Kalibers eben erwarten darf.. Seitenairbags, ABS, ESP und Traktionskontrolle tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Tesla Model S Limousine sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Tesla Model S Limousine kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo kann man ein günstiges Tesla Model S Limousine Angebot anfragen?

Wer heute einen Tesla Model S kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Model S finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Tesla Model S Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Preisvergleich: Tesla Model S Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die Tesla Model S Limousine für nur 46.649 €

Wer sich für die Tesla Model S Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen.

Alternativangebot für den Tesla Model S: 99.749 €

Unser zweites Angebot der Tesla Model S Limousine können wir für 99.749 € anpreisen. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Model S mit 1.076 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 19.900 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Derzeit bieten wir den Tesla Model S auch für 57.649 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Model S entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Der positive Eindruck der Tesla Model S Limousine überwiegt eindeutig. Die Luxus-Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft luxuriösen Reisekomfort liefert, begeistert durch spontane Beschleunigung, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt.