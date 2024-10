Volkswagen T6 Caravelle Van: Dieselt mit bis zu 204 PS

Bei Volkswagen geht es spannend zu, denn jetzt geht der geräumige Van Volkswagen T6 Caravelle Van] als Benziner und Diesel an den Start. Und siehe da, dank seiner starken Leistung von bis zu 204 PS schwebt der 1,9 Tonnen Van kompetent von Einsatzort zu Einsatzort. Im Jahr 2015 verlässt der Volkswagen erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Volkswagen hat seinen Volkswagen T6 Caravelle Van modern gestaltet. Als Hochdach-Kombi, Bus, Kastenwagen oder Doppelkabine ist er eine gute Wahl für den gewerblichen Einsatz. Der T6 Caravelle ist ein sehr familienfreundlicher Van. Allein seine Länge suggeriert viel Platz für die Insassen - vorn wie hinten. Der frische Kleinbus weist eine dynamische, nach hinten ansteigende Seitenlinie auf. Die Front macht den T6 Caravelle sofort als ein Mitglied der Volkswagen-Familie** erkennbar.

Wieviel Technik bietet der Volkswagen T6 Caravelle Van?

Ein robuster Motor treibt den Wolfsburger an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 120 PS auf 204 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Die 22,2 Sekunden, die der Volkswagen dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem T6 Caravelle nur 9,1 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Dabei wird er bis zu 203 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 146 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 220 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1250 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 350 Newtonmeter haben. Die Antriebe - sowohl Diesel als auch Benziner - sind echte Alleskönner: quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im Verkehrsfluss mitzuschwimmen. Dabei bleiben der Selbstzünder aber auch der Benziner stets genügsam.. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 6,7 Liter Diesel beim Selbstzünder und 9,2 Liter beim Benziner.

Welche Komfortmerkmale hat der Volkswagen T6 Caravelle Van?

Mit Sitzheizung, Sprachsteuerung sowie Multifunktionslenkrad bietet der Volkswagen T6 Caravelle Van zusätzlich weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Mit 4,9 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 4300 Litern üppig bemessen. Bis zu 6.700 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,9 Tonnen schweren Wolfsburger durchaus flott. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Die Motorleistung wird von einer Sieben-Stufen-DSG-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des T6 Caravelle Van aus. Ratsam ist es, den Volkswagen T6 Caravelle Van mit 4Motion-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird.

Gilt Safety First auch für den Volkswagen T6 Caravelle Van?

Die Ausstattung des T6 Caravelle im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurwechselassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Volkswagen T6 Caravelle Van macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Volkswagen T6 Caravelle Van?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Volkswagen T6 Caravelle Van

Der Volkswagen T6 Caravelle Van für nur 40.849 €

Wer sich für den Volkswagen T6 Caravelle Van interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 40.849 € spart man 400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 41.249 € liegt. Das ist ein Rabatt von 1 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Volkswagen T6 Caravelle Van: Günstige Alternativen mit 12.700 € Ersparnis

Unser zweites Kaufangebot des Volkswagen T6 Caravelle Van können wir für 56.658 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 12.700 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 69.358 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 18 %. Ein Leasing ist für dieses Volkswagen-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann den T6 Caravelle Van für 594 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 11.300 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Volkswagen T6 Caravelle Van: Angebot Nr. 3 für 45.049 €

Zur Zeit bieten wir den Volkswagen T6 Caravelle auch für 45.049 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.600 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 46.649 € liegt. Bei 3 % Ersparnis kann man mit dem Volkswagen ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Van wie der T6 Caravelle entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte für die Volkswagen T6 Caravelle Van sichern!

Nach wenigen Kilometern zeigt sich der Volkswagen T6 Caravelle Van als echte Alternative zu den anderen Modellen wie dem Volkswagen T6 Caravelle oder auch dem Volkswagen T6 Caravelle. Im Gepäckabteil können auch die Utensilien für eine längere Urlaubsfahrt problemlos verstaut werden und Freizeitsportler finden dort ausreichend Platz für ihre Sportgeräte.