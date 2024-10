Benzin, SUV/Geländewagen, Manuell, Gebraucht, Frontantrieb, Navigationssystem, Anhängerkupplung, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Head Up Display, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front-, Seiten- und weitere Airbags

1.0 T-GDI YES Plus HEADUP NAVI LED KAMERA

Viele Händler bieten mittlerweile ein sehran, die nur eine geringe Laufleistung haben, modern ausgestattet sind und deren elektrische Helfer wie Infotainment und Assistenzsysteme mit den Anforderungen der Zeit locker mithalten können. Unsere Gebrauchtwagen stehen in ganz Deutschland verteilt. Wir liefern Ihnen Ihr Wunschmodell bis vor die Haustür.Zwar haben Gebrauchtwagen den Nachteil, dass sie bereits konfiguriert sind und der Kunde hier und da eventuell Kompromisse bei der Ausstattung machen muss. Allerdings muss das Auto nicht erst produziert werden, was den klaren Vorteil mit sich bringt, dass das Auto direkt mit dem Käufer mit kann.Wenn man einen guten Gebrauchten mitfindet, kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wenn es nur einen Vorbesitzer gab, spricht das ebenfalls für einen gepflegten Zustand. Das alles bringt Vorteile: Man kommt dem Neuwagenzustand sehr nahe, bezahlt aber meisten einen deutlich geringen Preis für die Anschaffung und, der bei einem Neukauf mit einher geht. Ein Auto gebraucht kaufen, kann also eine gute und sparsame Option sein und muss nicht bedeuten, dass man ein altes, abgenutztes Auto bekommt. Viele Gebrauchtwagenhändler und Hersteller bieten inzwischen sogar einean.Gebrauchte Autos deutscher Hersteller mit wenigen Kilometern wie etwa der Volkswagen Golf oder der Audi A3 Gebrauchtwagen sind bei uns besonders beliebt. Viele unserer Bestseller sind als Jahreswagen erhältlich und haben dementsprechend kaum Gebrauchsspuren vorzuweisen. Sie kommen einem Neuwagen sehr nah. Aber auch die Kandidaten von Volkswagen wie Seat Leon Skoda Kamiq und Skoda Scala sind bei uns als hochwertige gebrauchte Autos sehr beliebt. Schnell sein lohnt sich, denn unsere günstigen Angebote sind schnell vergriffen. Wenn Sie ein Auto gebraucht kaufen wollen, stöbern Sie durch unsere vielfältigen Angebote.