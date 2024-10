Mercedes-Benz EQA: Premium-SUV mit reichlich inneren Werten

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Mercedes-Benz EQA Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen dabei Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Die Baureihe wird seit 2021 gebaut. Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Mercedes-Benz SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der Mercedes Benz EQA, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung inklusive einer sanft schaltenden Automatik, der Allrad, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht erleichtern die Kaufentscheidung oftmals enorm.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen beim Mercedes-Benz EQA zustande?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Untertürkheimer an. Das SUV-Modell bietet bis zu 292 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Mercedes-Benz EQA immerhin schon mit 190 PS an den Start. Der angenehm ruhig agierende Elektro-Motor beschleunigt den Wagen in 8,9 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 160 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Drehmoment wird reichlich geboten: 375 Newtonmeter Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 520 Newtonmeter Aber zunächst ist es gut, dass es dank Mercedes-Benz jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen aufhält. Damit hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen EQA wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Welche Ausstattung besitzt der Mercedes-Benz EQA?

Fahrtechnisch kann der Untertürkheimer sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem Mercedes-Benz EQA Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Mercedes-Benz eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 340 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,59 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.320 Liter Stauraum. Auf der Straße zeigt sich der Elektromotor von seiner Drehmoment-starken Seite und macht den 2,54 Tonnen schweren Untertürkheimer durchaus flott. Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Ein-Stufen-Automatik ausgeliefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des EQA aus. Ratsam ist es, den Mercedes-Benz EQA mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist in dieser Fahrzeugklasse auch nicht anders zu erwarten.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Mercedes-Benz EQA?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Mercedes-Benz auf Innovation und spendiert dem EQA zahreiche Systeme. Der empfehlenswerte Tempomat spendet auf längeren Autobahn- oder Landstraßenfahrten den nötigen Komfort. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. ABS, Traktionskontrolle und Seitenairbags tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Mercedes Benz EQA beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Mercedes Benz EQA ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Mercedes Benz EQA wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wie einfach kann man einen Mercedes-Benz EQA im Internet kaufen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Mercedes-Benz EQA kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den EQA finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Mercedes Benz EQA. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Vergleichsangebote für den Mercedes-Benz EQA: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Mercedes-Benz EQA für nur 39.989 €

Unser erstes Angebot des Mercedes-Benz EQA hat einen Kaufpreis von 39.989 €. Sie sparen 1.600 € bei einem Listenpreis von 41.589 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Für Sie können wir den Mercedes-Benz EQA mit 399 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 7.900 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot des Mercedes-Benz EQA für 32.889 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Mercedes-Benz EQA können wir für 32.889 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 2.300 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 35.189 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 7 %. Ein Leasing ist für dieses Mercedes-Benz-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Dieser Mercedes-Benz EQA ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 41.789 €. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 416 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 8.300 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Mercedes Benz EQA

Der Mercedes-Benz EQA wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den EQA zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.