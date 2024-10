Aston Martin DB11

Aston Martin - top-marke zu niedrigen preisen

Die Marke Aston Martin ist seit ihrer Gründung ein Synonym für exklusive Sportwagen. Sie wurde 1913 von Lionel Martin und Robert Bamford als Bamford & Martin Ltd. gegründet und 1914 in Aston Martin umbenannt. Die britischen Liebhaberfahrzeuge sind vielen Fans auch durch ihre Auftritte in diversen Kinofilmen zusammen mit dem legendären Geheimagenten James Bond bekannt. Der britische Sportwagenhersteller gehörte von 1947 bis 1972 dem Unternehmer David Brown, 1987 übernahm Ford das Ruder. Der amerikanische Konzern verkaufte 2007 die Mehrheit der Anteile an ein Konsortium um das britische Rennsportunternehmen Prodrive. Seit 2013 hält Daimler Fünf Prozent des Herstellers.